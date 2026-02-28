Más de 2.000 empresas reclaman devoluciones por aranceles de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos, a la derecha, durante una conferencia de prensa en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca en Washington, DC, Estados Unidos, el viernes 20 de febrero de 2026. Trump lanzó una andanada contra los jueces de la Corte Suprema después de que anularan la mayor parte de sus amplios aranceles globales, lo que supuso un duro golpe contra su política económica característica. Foto: Bloomberg - Annabelle Gordon

Tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que declaró ilegales la mayoría de los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump, más de 2.000 demandas han sido presentadas por empresas que buscan recuperar el dinero pagado por esos gravámenes.

En los días posteriores a la decisión judicial del 20 de febrero, más de 100 compañías interpusieron nuevas acciones legales, lo que elevó el total de litigios relacionados con aranceles por encima de 2.000, según un análisis de Bloomberg News. Las reclamaciones se concentran en el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, con sede en Nueva York.

Las empresas sostienen que el gobierno debería reembolsar los montos ya cobrados. En los últimos 10 meses, los importadores pagaron más de US$170.000 millones en aranceles que ahora han sido anulados por la Corte Suprema.

Entre las compañías que acudieron recientemente a los tribunales figuran FedEx Corp., Dyson Inc., Dollar General Corp., Bausch & Lomb Inc., Brooks Brothers y Sol de Janeiro USA Inc. También presentaron demandas filiales de L’Oreal SA y de las firmas de calzado On Holding AG y Skechers USA Inc.

Los magistrados de la Corte Suprema no se pronunciaron sobre la cuestión de los reembolsos, dejando esa decisión en manos del Tribunal de Comercio Internacional. El Departamento de Justicia debe pronunciarse el viernes sobre los próximos pasos en el litigio original, lo que podría indicar el ritmo con el que el gobierno atenderá las crecientes reclamaciones.

Trump ha sugerido que su administración podría oponerse a los reembolsos o, al menos, no facilitar el proceso para los importadores. “Supongo que tendrá que litigarse”, afirmó tras el fallo, al señalar que el proceso podría extenderse durante años.

Si bien muchas de las demandas han sido presentadas por empresas más pequeñas, la entrada de grandes compañías que cotizan en bolsa ha dado nuevo impulso al litigio.

Según Jason Kenner, abogado especializado en comercio que representa a demandantes, cuando ejecutivos de firmas más pequeñas ven que grandes corporaciones presentan demandas, pueden pensar que “quizá ellos saben algo que yo no”.

David Craven, otro abogado involucrado en casos de devolución, señaló que la participación de compañías de gran tamaño reduce el “temor a represalias” por parte de la Casa Blanca.

Aun así, analistas del sector advierten que no se prevé una resolución rápida. “No es dinero con el que se pueda contar en el corto plazo”, dijo Nate Herman, vicepresidente ejecutivo de la American Apparel & Footwear Association.

El Tribunal de Comercio tiene experiencia en gestionar procesos masivos de reembolso, aunque nunca de esta magnitud. Tras una decisión de 1998 que anuló un impuesto portuario sobre exportaciones, el tribunal administró varios miles de reclamaciones.

La disputa por los reembolsos podría, además, abrir nuevos litigios entre importadores, minoristas y consumidores. Esta semana, un ciudadano de Nueva York presentó una demanda colectiva contra EssilorLuxottica SA para recuperar el dinero adicional que afirma haber pagado por gafas Ray-Ban debido a aumentos de precios vinculados a los aranceles.

Los consumidores no pueden solicitar devoluciones directamente a las autoridades aduaneras, incluso si los mayores costos fueron trasladados a los precios finales. Legisladores demócratas han instado al gobierno a enviar reembolsos directamente a los hogares estadounidenses.

