Más de un millón de pasajeros dejaron de viajar por carretera tras el terremoto

Se compararon cifras registradas del 10 de agosto y el 9 de septiembre de 2026 con el mismo periodo de 2025 en las…

Después del terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia, el transporte terrestre intermunicipal ha mostrado repercusiones negativas en el plano económico debido a la baja movilidad de pasajeros durante este mes. Más de un millón de viajeros terrestres dejaron de movilizarse por seis terminales en el occidente del país, según cifras de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt).

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Se compararon cifras registradas del 10 de agosto y el 9 de septiembre de 2026 con el mismo periodo de 2025 en las ciudades de: Buga, Manizales, Pereira, Tuluá, Cali y Armenia. En 2025 esas terminales registraron 2.480.368 pasajeros, mientras que en 2026 fueron 1.399.433 pasajeros, una reducción del 43,6 %.

Publicidad

El impacto del terremoto no se limita a la cantidad de personas que deciden o no tomar buses intermunicipales, sino que también afecta la programación de los vehículos, la frecuencia de las rutas y los ingresos de las empresas. Así como la conexión entre municipios y el acceso que tienen las personas a comercios, centros de salud o instituciones educativas en otros municipios diferentes al que viven.

Le puede interesar: Terremoto en Chocó: un mes después, la emergencia no da tregua

Cali y Armenia son las ciudades con mayores reducciones en los pasajeros, en la primera hubo una caída del 62,8 % y en Armenia fue de 81 %. Entre ambas ciudades 894.386 personas dejaron de tomar servicios de transporte terrestre.

Así como disminuyó la cantidad de pasajeros a nivel intermunicipal, el número de “despachos” también se redujo, es decir, la cifra de vehículos autorizados para arrancar un viaje. Esta cifra pasó de 274.079 a 143.086 (una caída de 47,8 %).

“Estas cifras muestran que un mes después del terremoto la emergencia continúa teniendo consecuencias sobre la actividad productiva y empresarial de los territorios. La menor demanda de transporte se traduce en una reducción de los despachos y en una menor actividad operacional para las empresas que prestan el servicio, en un contexto en el que la conectividad terrestre resulta fundamental para la recuperación económica y turística de las regiones afectadas”, dijo la Aditt.

La próxima semana, el 16 y el 18 de septiembre específicamente, se realizará el Congreso de Transporte y Turismo con autoridades nacionales y representantes del sector para conversar sobre los retos que siguen estando sobre la mesa después del sismo. Desde la Aditt sostienen que es fundamental hablar sobre la recuperación de la movilidad y sobre la de los sectores que mantienen la conectividad regional.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.