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Terremoto en Chocó: un mes después, la emergencia sigue sin dar tregua

Un mes después del terremoto que dejó 99.122 personas afectadas en Chocó, la emergencia no terminó: llegaron las lluvias, persisten las viviendas inhabitables y la ayuda disminuyó. Mientras las familias reconstruyen con deudas y solidaridad, Gobierno y empresarios anuncian COP 3 billones para transformar el departamento.

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Alejandro Rodríguez Torres
Alejandro Rodríguez Torres
09 de septiembre de 2026 – 09:00 p. m.
El terremoto en Chocó dejó a casi una de cada cinco personas afectadas. Las familias siguen sin techo mientras nuevas lluvias y sismos prolongan la emergencia. /Laura Salomón, El Espectador

El 10 de agosto se oyó un coro de angustia por todo el país. Desde el norte en La Guajira hasta el sur en el Amazonas, desde el occidente en el Chocó hasta el oriente en Vichada: ¡Wiu-uuuh, wiu-uuuh! Cinco minutos, aproximadamente, duró el calvario del terremoto. El mar de gente en las calles. Los edificios resquebrajados. Nadie sabía qué hacer. Un mes después, en Quibdó, el sonido cambió: ya no es el estruendo y sus alarmas, es la lluvia. Cae todas las noches, dice Dirla Rodríguez Córdoba, sentada en donde hace un mes le dio de comer al…

Alejandro Rodríguez Torres

Por Alejandro Rodríguez Torres

Comunicador social y periodista apasionado por el mundo digital y la edición multimedia. Desde mayo de 2024 escribe en la sección Negocios sobre infraestructura y transporte. Le encanta la literatura y debatir hasta agotar las ideas. alejandrorodt arodriguezt@elespectador.com
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