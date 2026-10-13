“Tenemos en mente que las tasas van a estar altas por largo”, dijo Villamizar el martes en una entrevista al margen de la reunión…

El fenómeno de El Niño, la guerra con Irán y un abultado déficit fiscal amenazan con intensificar las presiones sobre los precios, señaló Mauricio Villamizar, miembro de la junta directiva del Banco de la República.

Las tasas de interés en Colombia podrían tener que subir más y mantenerse elevadas durante más tiempo para contener los crecientes riesgos inflacionarios, según un alto funcionario del banco central.

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Mauricio Villamizar, del Banco de la República, prevé un período prolongado de tasas altas

“Tenemos en mente que las tasas van a estar altas por largo”, dijo Villamizar el martes en una entrevista al margen de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional en Bangkok. “Pero también están sobre la mesa aumentos adicionales que se puedan necesitar”.

Colombia sorprendió el mes pasado al elevar las tasas de interés a su nivel más alto desde 2024, mientras el banco central busca recuperar credibilidad tras años de incumplir su meta de inflación. El Niño podría ejercer mayor presión sobre los costos de los alimentos y la energía de lo que actualmente anticipan los mercados, llevando al país a “territorio no explorado”, afirmó Villamizar.

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Advirtió que las consecuencias del devastador terremoto de agosto también podrían aumentar las presiones sobre los precios.

Los economistas del banco central prevén que la inflación cierre el año en 7,2%, se desacelere al 4,7% en 2027 y alcance la meta del 3% a fines de 2028, dijo Villamizar.

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Mauricio Villamizar habla sobre las tasas de interés en Colombia. Foto: FuenteBanRep, oficina de estadís - FuenteBanRep, oficina de estadís

Los precios de los alimentos son un riesgo clave. El banco central elevó recientemente su previsión de inflación de alimentos para este año del 9% al 10,5%, mientras un fenómeno de El Niño severo podría llevarla al 12%, indicó Villamizar.

Conversaciones con el FMI

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, que asumió en agosto, enfrenta un déficit fiscal que podría superar el 9% del producto interno bruto el próximo año. La administración prepara un paquete de ajuste que incluye recortes del gasto y mantiene conversaciones con organismos multilaterales para obtener financiamiento.

El país está negociando un nuevo programa con el FMI, que el banco central espera que pueda anunciarse antes de finales de octubre. Villamizar dijo que desconocía los detalles, pero señaló que un acuerdo enviaría una señal positiva a los mercados.

Sin embargo, para que el programa abra el camino a menores tasas de interés, el banco central necesitaría ver que el gobierno y el Congreso lleven adelante los recortes fiscales.

“Si se llegara a cumplir esos recortes, yo creo que eso aceleraría el momento en el cual decidamos bajar las tasas”, afirmó Villamizar. “Pero eso no quiere decir que obtengan una línea y que inmediatamente baje la tasa. Y menos inmediato”.

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