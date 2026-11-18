El encuentro se dio en el marco de la Milagro Week, la campaña del Gobierno para promover oportunidades de inversión internacional en Colombia.

El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond Baquero, se reunió este miércoles 18 de noviembre en Nueva York con especialistas de J.P. Morgan, una compañía global de servicios financieros, para revisar los aspectos regulatorios del sector agropecuario y buscar condiciones que faciliten la inversión privada, según informó el Ministerio.

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Minagricultura se reúne con BID y J.P. Morgan para atraer inversión al campo

En la reunión se repasaron los cuatro proyectos de ley que MinAgricultura radicará el próximo año en el Congreso, orientados a dar seguridad jurídica a la propiedad rural y a los inversionistas.

En contexto: MinAgricultura y CAF acuerdan tres rutas para impulsar el sector agropecuario

Dangond avanzó en conversaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para movilizar cerca de USD 500 millones para un proyecto de palma de aceite. La iniciativa se destinaría "tanto en la sustitución de cultivos ilícitos como en nuevas áreas productivas”, explicó.

Jaime Pumarejo, representante del BID para Colombia, recalcó la posibilidad de impulsar actividades rentables y de mejorar las condiciones de financiación de los productores. “Tenemos la oportunidad de sustituir cultivos por un negocio lucrativo, en donde el campo crezca y los productores tengan más plata en el bolsillo”, dijo.

La financiación del BID se destinará a créditos con plazos entre los 25 y 30 años para respaldar la siembra de 1,5 millones de hectáreas.

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Desde Nueva York (#EstadosUnidos), 🇺🇸 el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond concretó avances estratégicos para impulsar proyectos agropecuarios,… pic.twitter.com/eLX5iZsYpb — Min. de Agricultura (@MinAgricultura) November 18, 2026

El pasado 17 de noviembre el ministro Dangond también se reunió con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para acordar tres planes en relación al agro. Los proyectos involucran el acceso a tecnología para pequeños productores, el respaldo del CAF para un modelo de innovación financiera y donaciones para pueblos palafitos en Ciénaga, Magdalena.

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