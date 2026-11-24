El ministro dijo que el Gobierno espera entregar ese monto durante los primeros días de diciembre. “La aprobación de esta iniciativa permitirá fortalecer la atención de…

Gómez afirma que de ese monto se destinarían COP 1,1 billones al pago de las mesadas de las 2,8 millones de personas mayores beneficiarias del programa Colombia Mayor.

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda y Crédito Público, insistió este martes en la necesidad de que se apruebe en las plenarias de Senado y Cámara una adición de COP 3,8 billones al presupuesto de 2026.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El ministro dijo que el Gobierno espera entregar ese monto durante los primeros días de diciembre. “La aprobación de esta iniciativa permitirá fortalecer la atención de esta población en condición de vulnerabilidad”, sostiene el Ministerio.

Lo demás, es decir, los COP 2,7 billones restantes, se destinarán al Fondo Milagro. Estos recursos provienen del recaudo por los alivios tributarios. La Dian informó este martes que superó la meta inicial de recaudo por los alivios y alcanzó los COP 3,1 billones.

Las Comisiones Económicas Conjuntas aprobaron el 4 de noviembre, en primer debate, el proyecto que incluye la adición presupuestal y un traslado de COP 1,47 billones del Presupuesto General de la Nación de 2026. La mayoría (COP 1,2 billones) se destinarían al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para atender las deudas de Air-e con el mercado eléctrico. El resto del traslado se destinará al Ministerio de Defensa Nacional y a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.

En contexto: Siete horas de "peros" a la ley fiscal: las advertencias de gremios y organizaciones | EL ESPECTADOR

¿En qué van las discusiones sobre la Ley Fiscal?

El pasado lunes 23 de noviembre se realizó la primera audiencia pública para discutir la “Ley de Rescate Económico” o reforma tributaria. Allí se reunieron gremios, organizaciones y sindicatos para poner sobre la mesa sus preocupaciones y posibles modificaciones a la ley fiscal.

Mientras avanzan estas conversaciones también se está poniendo en marcha la construcción de la ponencia para el primer debate que sucederá en las Comisiones Económicas Conjuntas.

Para esto el gobierno nacional decidió reunirse con las bancadas de los partidos, con los coordinadores y ponentes del proyecto de ley. El pasado lunes se reunieron el vicepresidente, José Manuel Restrepo, y los ministros de Hacienda, Interior y Justicia con los partidos Cambio Radical y Partido Conservador.

En la mañana de este martes, los representantes del gobierno también se reunieron con Alianza Verde y el Partido Liberal donde los congresistas plantearon sus propuestas para la construcción de la ponencia que se radicaría el próximo lunes ante el Congreso.

Estas mesas de trabajo buscan inicialmente, según afirma el Ministerio de Hacienda, encontrar alternativas que permitan equilibrar las finanzas públicas. Para el encuentro de este martes también se sumó el director de la Dian, Andrés Felipe Velásquez.

“Si no lo hacemos, la explosión del nivel del endeudamiento nos llevará irremediablemente a una crisis profunda, que es nuestra obligación, nuestro deber y nuestra responsabilidad evitar”, afirmó Gómez Martínez.

Por otro lado, el partido Alianza Verde reconoció la necesidad de una ley fiscal y se posicionó en apoyo al campo colombiano, planteando también la necesidad de revisar la gestión de los bienes del Estado y el fortalecimiento de la Dian.

Con respecto a las posiciones del Partido Liberal en las mesas de trabajo, el Ministerio de Hacienda afirmó que los congresistas expresaron sus dudas con respecto a la protección de la economía popular y el sector agropecuario. Además, dice que reconocieron la crisis fiscal del país y manifestaron disposición de trabajar con el gobierno.

La cartera ha sido enfática en que el proyecto debe recibir el visto bueno del Legislativo antes de que se acabe este año. Si las comisiones económicas lo aprueban, pasará a debate en las plenarias.

Publicidad

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.