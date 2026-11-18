Gómez Martínez sostiene esto luego de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara en una alocución que retiraría esta medida de la reforma tributaria.

Este martes hubo reunión entre los coordinadores y ponentes de la "Ley de Rescate Económico" o reforma tributaria. Allí el Ministerio de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, reiteró que se eliminará el IVA de la canasta familiar en el proyecto fiscal que sigue desarrollándose.

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El ministro considera que los ajustes al proyecto necesitan de nuevas fuentes de ingresos que compensen el recaudo previsto a través del IVA; es por esto que ahora están evaluando estas alternativas. El ministerio se dispondrá esta semana, según afirman, a escuchar las propuestas de las y los senadores y representantes a la Cámara.

La idea que propone Gómez Martínez es que la próxima semana se avance en un borrador de ponencia para el primer debate, que idealmente tendrá lugar los primeros días de diciembre.

La fecha de este primer debate depende del avance de las discusiones, las audiencias públicas y los tiempos del trámite legislativo.

En la alocución del presidente Abelardo de la Espriella, que tuvo lugar el pasado domingo 15 de noviembre, el mandatario también dijo que no se promoverán nuevas cargas de este impuesto sobre el sector agropecuario.

Lo que proponía la ley con los cambios en el IVA era que, desde enero de 2028, se empezaría a pagar 19 % del impuesto en productos que hoy no lo suelen pagar, por ejemplo: banano, naranja, piña, aguacate, mango, guayaba, papaya, uvas y manzanas, fríjol, lenteja y garbanzo secos, maíz para consumo, café verde y cacao.

Pero también en hortalizas como el tomate y la cebolla, el ajo, la zanahoria, la lechuga y el repollo, o en animales vivos como ganado, cerdos, aves y peces.

La medida fue cambiada por el gobierno nacional después de que varios partidos manifestaran su inconformidad y luego de que se anunciaran marchas de la oposición para el próximo jueves 19 de noviembre. Sin embargo, a pesar de la exención del IVA, la oposición mantiene la voluntad de protestar el próximo jueves para oponerse a las medidas del gobierno que se han implementado hasta ahora.

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