La calculadora está adaptada a la normatividad laboral vigente, es decir, adopta las disposiciones como el recargo del 90 % cuando se trabaja domingo o festivo, el inicio de la jornada nocturna desde las 7:00 p.m. con un recargo del 35 % y la determinación de una jornada laboral de máximo 42 horas semanales.

El Ministerio de Trabajo vuelve a lanzar la calculadora laboral, una herramienta digital y gratuita que permite realizar cálculos aproximados sobre salarios, horas extra, recargos, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social.

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La actualización de la calculadora, según el ministerio, es “facilitar la comprensión de las obligaciones laborales, prevenir errores en las liquidaciones y brindar mayor seguridad a trabajadores y empleadores”.

Dicha herramienta, no sólo permitirá calcular los salarios sino también el próximo pago de prima de servicios, cuyo plazo vence el 20 de diciembre.

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La prima de servicios corresponde a 30 días de salario por cada año trabajado, incluyendo los subsidios de transporte o comisiones en caso de que se tengan. Este beneficio se reconoce en dos pagos: la primera mitad, a más tardar el 30 de junio, y la segunda, a más tardar el 20 de diciembre.

Aunque también servirá para aproximar los cálculos de los intereses a las cesantías, estos deben pagarse máximo el 31 de enero y el pago de las cesantías debe realizarse antes del 15 de febrero.

“Queremos trabajadores protegidos y empresas que crezcan, y ambas cosas comienzan con información clara y reglas que se cumplen. Estamos poniendo la tecnología al servicio de los colombianos para que cada persona conozca sus derechos y cada empleador tenga herramientas que le faciliten cumplir con la ley”, afirmó la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes.

En el siguiente enlace puede encontrar la calculadora: https://calculadoralaboral.mintrabajo.gov.co/inicio

Vale aclarar que los resultados de la herramienta son estimaciones de referencia.

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