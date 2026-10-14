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Mintrabajo y Corte Suprema firman acuerdo para la protección de los derechos laborales

La estrategia incluye herramientas digitales para facilitar la comprensión de derechos y obligaciones en el ámbito laboral.

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Redacción Economía
La reforma promueve el trabajo en casa para personas con responsabilidades de cuidado familiar. / Getty Image
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Foto: Getty Images/iStockphoto - rudall30

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El Ministerio del Trabajo y la Corte Suprema de Justicia suscribieron un memorando de entendimiento para fortalecer el conocimiento y la protección de los derechos laborales de los y las colombianas.

El documento incluye acciones de formación, actualización jurídica y herramientas digitales que facilitarán el acceso a información sobre legislación laboral, seguridad social y decisiones judiciales.

El acuerdo fue suscrito por la ministra del Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez; el presidente de la Sala de Casación Laboral, Víctor Julio Usme Perea, y las viceministras Elianne Forero y Juliana Morad Acero, con la presencia de los magistrados de la Sala de Casación Laboral.

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La alianza, de acuerdo con el Gobierno, beneficiará a trabajadores, empleadores, organizaciones sindicales, inspectores de trabajo y profesionales del derecho, al brindar herramientas para comprender sus derechos, cumplir sus obligaciones y prevenir controversias laborales.

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“Queremos que los colombianos conozcan sus derechos y tengan herramientas claras para ejercerlos. Una ciudadanía informada, empleadores que conocen sus responsabilidades e inspectores mejor preparados son fundamentales para prevenir conflictos y fortalecer la confianza en las instituciones. Este acuerdo nos permite avanzar en ese propósito, con absoluto respeto por la independencia judicial”, afirmó la ministra Natalia López Fuentes.

El memorando tendrá una vigencia de cuatro años y contempla jornadas de capacitación, investigaciones, publicaciones y mecanismos de consulta de jurisprudencia, así como actualización sobre el nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Esta gestión del Ministerio del Trabajo apunta al fortalecimiento jurídico y la prevención de conflictos, para buscar relaciones laborales más seguras, transparentes y ajustadas al marco legal.

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Por Redacción Economía

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