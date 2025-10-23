Mujeres rurales emprendedoras: así es la convocatoria que cofinancia sus proyectos

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 21 de noviembre de 2025. Foto: Cortesía

El Ministerio de Agricultura abrió la convocatoria de la Línea de Cofinanciación número 4, que selecciona cinco iniciativas de divulgación y capacitación orientadas a impulsar la autonomía económica de al menos 45 mujeres rurales, campesinas y de la pesca.

La convocatoria está dirigida, además, a organizaciones legalmente constituidas, sin ánimo de lucro, compuestas y lideradas mayoritariamente por mujeres y las iniciativas deben fortalecer sus capacidades y promover su participación en el desarrollo del campo colombiano.

También pueden participar pueblos, comunidades y grupos étnicos debidamente registrados ante el Ministerio del Interior, quienes podrán postular iniciativas de divulgación y capacitación. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 21 de noviembre de 2025.

Las cinco iniciativas seleccionadas serán cofinanciadas con recursos del Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales (FOMMUR), en cooperación con el Fondo Mujer Libre y Productiva de la Vicepresidencia de la República.

El beneficio será hasta por un valor de $360.240.440, con una contrapartida mínima del 5 % del valor total de la iniciativa, que podrá aportarse en efectivo o en especie.

Las iniciativas seleccionadas se desarrollarán en cuatro etapas:

Alistamiento estratégico y operativo Armonización y alineación de la iniciativa con los objetivos de autonomía económica Ejecución de acciones de capacitación y divulgación Gestión del conocimiento, que incluye seguimiento, monitoreo y evaluación de resultados

Esta línea dará prioridad territorial a los siguientes 15 departamentos del país: Amazonas, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Vaupés, Guainía, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cesar, Córdoba, La Guajira, Santander, Sucre y Nariño.

Las organizaciones proponentes deberán contar con al menos 18 meses de constitución a la fecha de apertura de la convocatoria (excepto pueblos, comunidades o grupos étnicos) y acreditar un mínimo de 10 meses de experiencia comprobable en el desarrollo o ejecución de proyectos relacionados con:

Inclusión financiera

Promoción y formulación de planes

Programas y proyectos de actividades rurales (incluida la agroecología)

Asistencia técnica, comercial o gerencial de planes

Proyectos en curso

Promoción o fortalecimiento de formas asociativas en beneficio de mujeres rurales, campesinas y de la pesca

Para más información, puede consultar los términos de referencia en y a través de esta página, en la sección ‘convocatorias abiertas’.

