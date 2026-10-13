Notarios advierten que unas 500 notarías están riesgo por falta de recursos

La falta de presupuesto afecta a oficinas ubicadas en pequeños municipios, territorios rurales y zonas afectadas por el conflicto (PEDET y ZOMAC).

El riesgo de desaparecer es para unas 500 notarías, según reportaron los Notarios Subsidiados de Colombia en un comunicado.

Las Notarías de municipios de sexta categoría (que son subsidiadas) prenden las alertas y denuncian una crisis por cuenta de la falta de pago de las mesadas 13 y 14, y una falla presupuestal.

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Las notarías le piden soluciones al Gobierno, al presidente Abelardo de la Espriella, los ministros y al superintendente de Notariado y Registro. "No permitan que cerca de 500 notarías subsidiadas dejen de prestar su servicio a las comunidades más necesitadas, que son las rurales, por falta de planeación presupuestal", asegura Amed Velásquez, notario subsidiado del municipio de Marulanda, en el departamento de Caldas.

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Velásquez añade que el presidente tiene la solución en sus manos, pues tienen todavía en pausa algunos pagos que hacen posible el funcionamiento de las notarías y que confía en que el Gobierno procura resolver las necesidades de las regiones más apartadas del país.

El gremio explica que la crisis está relacionada con problemas de planeación presupuestal de los gastos del Fondo Cuenta Especial del Notariado, lo que podría llevar las notarías a desaparecer. Los notarios precisaron que este fondo tiene recursos propios, por lo que no afectaría otros rubros del Presupuesto General de la Nación.

En un eventual cierre, los notarios advierten que el efecto iría más allá de lo económico, pues se dejaría a la población apartada sin los servicios que ofrecen cuando estos son esenciales en los lugares en los que es más débil la presencia institucional del Estado.

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