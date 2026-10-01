Nuevo precio de la gasolina en Colombia: así quedan las tarifas por ciudad

Entre las 13 ciudades, el galón de gasolina corriente más caro es el de Villavicencio, con COP 16.477, y el más barato, el de Pasto, con COP…

El precio de la gasolina en Colombia sube en octubre. Desde este jueves, 1 de octubre, el galón de gasolina corriente queda en COP 15.933 en promedio en las 13 principales ciudades, según informó la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) . Son COP 46 más que en septiembre. El ACPM, en cambio, no se mueve: su promedio es de COP 11.320 y en ninguna de esas ciudades ha cambiado desde el 1 de junio.

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Entre las 13 ciudades, el galón de gasolina corriente más caro es el de Villavicencio, con COP 16.477, y el más barato, el de Pasto, con COP 13.966. Cúcuta, con COP 14.328, es la segunda más económica.

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Ciudad Gasolina corriente (COP por galón) ACPM (COP por galón) Bogotá 16.377 11.616 Medellín 16.297 11.641 Cali 16.386 11.763 Barranquilla 16.010 11.291 Cartagena 15.967 11.256 Montería 16.217 11.506 Bucaramanga 16.135 11.364 Villavicencio 16.477 11.716 Pereira 16.322 11.703 Manizales 16.350 11.688 Ibagué 16.291 11.607 Pasto 13.966 10.529 Cúcuta 14.328 9.486 Promedio (13 ciudades) 15.933 11.320 Precios vigentes desde el 1 de octubre de 2026. Fuente: Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Para consultar el precio en un municipio específico, la CREG remite al sistema SICOM, donde se reportan los valores de las estaciones de servicio autorizadas.

¿Cómo ha cambiado el precio de la gasolina en 2026?

El promedio de las 18 principales ciudades arrancó 2026 en COP 16.158, cayó a COP 15.169 el 1 de marzo, el nivel más bajo en lo corrido del año, y volvió a subir en abril y mayo hasta COP 15.990 el 1 de junio. De ahí hasta el 29 de agosto casi no se movió.

Como la tabla de octubre trae 13 ciudades y no 18, la comparación con enero se hace con esas 13. En ellas, el promedio era de COP 16.057 a comienzos de año y en octubre es de COP 15.933, COP 125 menos, según cálculos de este diario con las tablas de la CREG. Es decir, aun con el alza de octubre, el galón sigue por debajo de su precio de enero.

Precio del ACPM por ciudades en octubre

En el ACPM, el galón más alto es el de Cali, con COP 11.763, y el más bajo, el de Cúcuta, con COP 9.486. Para consultar el precio en un municipio específico, la CREG remite al sistema SICOM, donde se reportan los valores de las estaciones de servicio autorizadas.

El promedio de las 18 ciudades pasó de COP 11.062 el 1 de enero a COP 11.399 el 1 de junio, un alza de 3 %, y se mantuvo sin cambios hasta el 29 de agosto. El mayor ajuste del año fue el del pasado 4 de mayo, de COP 200 en promedio.

Mientras el precio del ACPM en Colombia sube apenas 3 % en lo corrido del año, el del diésel en el mercado internacional se disparó. Según un análisis de Anif, la referencia internacional pasó de cerca de COP 11.900 por galón en enero a COP 19.820 al 28 de septiembre, un alza de 67 %. Los COP 11.062 y COP 11.399 que Anif usa como precio nacional coinciden con los promedios de 18 ciudades de la CREG de enero y de finales de agosto.

Lea también: ¿Por qué el ACPM es más barato en Colombia? COP 8.400 por debajo del precio internacional

El desacople se explica por el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), un mecanismo que evita que las alzas internacionales se trasladen de forma automática y completa a los precios internos. La diferencia entre las dos referencias la absorbe el fondo y, en la última semana de septiembre, rondó los COP 8.400 por galón, según Anif.

Anif aclara que esa cifra no equivale a un subsidio efectivo, porque el precio en la estación también incluye impuestos, márgenes y fletes. Aun así, advierte que el fondo tendrá que hacer un mayor esfuerzo fiscal para mantener invariables los precios internos. El FEPC lo administra el Ministerio de Hacienda y se financia, entre otras fuentes, con recursos del Presupuesto General de la Nación.

Por eso, de mantenerse una presión extendida sobre los precios internacionales, estructurar una senda de ajustes graduales a los precios internos se hace cada vez más urgente, según Anif.

Así van los pagos al FEPC

Ecopetrol informó el miércoles que recibió el pago de la cuenta por cobrar al FEPC correspondiente al tercer y cuarto trimestre de 2025. A través de un comunicado, la petrolera estatal dio a conocer que el Ministerio de Hacienda ordenó el pago de COP 683.990 millones a favor de Ecopetrol y de Refinería de Cartagena S.A.S.

Del total, COP 573.108 millones corresponden a Ecopetrol S.A. y COP 110.882 millones, a Refinería de Cartagena. El pago se hizo con Títulos de Tesorería (TES), de acuerdo con el comunicado de la compañía.

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