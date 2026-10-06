Obras por Impuestos: la vía que busca el Gobierno para reconstruir viviendas tras el sismo

Obras por Impuestos nació con la Ley 1819 de 2016 y es un mecanismo que permite que las empresas ejecuten directamente obras de inversión pública como pago de su impuesto de renta. Una vez terminadas, el Estado recibe dichas obras. Inicialmente, se creó para llevar inversión a los municipios más golpeados por el conflicto armado.

Casi dos meses después del terremoto del 10 de agosto, el Gobierno trabaja en una forma de que las empresas ayuden a reconstruir las viviendas rurales afectadas: incorporarlas al mecanismo de Obras por Impuestos .

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Desde entonces, el mecanismo se ha ido ajustando. El manual operativo de Obras por Impuestos, la guía que fija los pasos y condiciones para presentar y ejecutar los proyectos, ha tenido varias versiones, y la tercera es de 2024. Para el terremoto, el actual Gobierno creó en septiembre, mediante el Decreto 1389 de la emergencia económica, una modalidad especial y temporal: "Obras por Impuestos para la Reconstrucción", con su propio manual operativo. De acuerdo con Minvivienda, ahora se está redactando un anexo que permita incorporar a ese instrumento los proyectos de vivienda rural.

¿Qué requisitos tendrán los proyectos de vivienda rural?

Según Minvivienda, el anexo establecerá las condiciones para formular, estructurar y desarrollar esos proyectos. A través de un comunicado, la cartera afirmó que la Dirección de Vivienda Rural definirá, además, los requisitos específicos que deberán cumplir: entre ellos, cómo identificar a los hogares que podrían beneficiarse y en qué condiciones se entregarán las soluciones de vivienda.

Según el comunicado, "Obras por Impuestos para la Reconstrucción" permitirá financiar proyectos de recuperación de infraestructura y bienes afectados por la emergencia en municipios de los 16 departamentos golpeados por el terremoto. Cabe recordar que el Decreto 1389 también creó un Banco de Proyectos de Obras por Impuestos para la Reconstrucción, administrado por la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y articulado con el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

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Para ir armando ese anexo, Minvivienda reunió en una mesa técnica a representantes del sector privado. Estuvieron, entre otros, la Fundación Argos, Deco Construcciones (de la Fundación Grupo Social), Enlaza (del Grupo Energía de Bogotá), Grupo Yamaha y la Cámara Colombiana de la Infraestructura, seccional Occidente.

"Queremos que estos recursos se conviertan en soluciones concretas para las familias afectadas y que, con reglas claras y acompañamiento técnico, podamos avanzar más rápido en los territorios", señaló el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán Martínez.

Los daños del terremoto

El último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte al 25 de septiembre, registra 364.668 familias y 778.274 personas en el Registro Único de Damnificados. La cifra incluye 19.142 viviendas destruidas. La entidad explicó que son datos que registran los municipios, con apoyo de las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

Del lado de los seguros, el más reciente reporte de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) indica que las aseguradoras han pagado COP 571.010 millones por los siniestros reportados. El valor estimado a pagar subió a COP 6,3 billones, 10,5 % más que la semana anterior, y puede variar a medida que llegan nuevas reclamaciones y los ajustadores definen los valores. Hasta ahora van 97.251 reclamaciones, y las compañías priorizan los casos de colapso y pérdida total.

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