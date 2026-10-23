OpenAI entrenará sus modelos de IA sin internet tras incidentes cibernéticos

(FILES) A photo taken on October 4, 2023 in Manta, near Turin, shows a smartphone and a laptop displaying the logos of the artificial intelligence OpenAI research laboratory and ChatGPT robot. ChatGPT maker OpenAI said July 21 that its advanced artificial intelligence models had gone rogue during security testing, hacking into a popular platform for programmers on their own. (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP) Foto: AFP - MARCO BERTORELLO

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OpenAI comenzó a cortar el acceso a internet de sus modelos de inteligencia artificial más capaces durante el proceso de entrenamiento, en respuesta a incidentes anteriores en los que sus sistemas vulneraron los de otras empresas.

La compañía dijo el viernes que pretende restringir el acceso a internet hasta considerar que cuenta con salvaguardas adecuadas para mitigar el riesgo de que modelos aún no lanzados puedan realizar acciones en línea durante su entrenamiento.

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“Dado el estado actual de la investigación sobre alineación, los sistemas de…