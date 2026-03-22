Oriente Medio dispara el crudo y Colombia ajusta subsidios: foco en diésel y fertilizantes

Imagen de referencia. El FEPC, que redujo su déficit de COP 36,7 billones en 2022 a 3,3 billones en 2025, enfrenta ahora un riesgo inmediato: cada dólar adicional encarece las importaciones y presiona las cuentas fiscales. Foto: freepik

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde enero, el barril Brent pasó de USD 61 a 112. Solo en la última semana avanzó 8,7 % y volvió a niveles que no se veían desde 2022. Detrás está la guerra en Oriente Medio, el cierre de facto del estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 20 % del crudo mundial, y una advertencia directa desde la Agencia Internacional de Energía: el mundo enfrenta “la mayor amenaza energética de la historia”, dijo su director Fatih Birol.

Según Arabia Saudita, el precio del petróleo podría subir hasta los USD 180 en mayo.

Ese salto ya empezó a sentirse en Colombia, aunque con un giro hacia el sector de los fertilizantes. El presidente Gustavo Petro señaló que “la escalada del precio del petróleo en mayo nos obliga a construir un sistema intensivo de fertilizantes subsidiados”, dijo en X.

Y es que la crisis en Oriente Medio no solo disparó el petróleo, también golpeó el mercado global de fertilizantes, especialmente la urea, cuyo tránsito depende en gran parte del estrecho de Ormuz, por donde pasan 16 millones de toneladas de estos insumos, según las Naciones Unidas.

En 2024, Colombia exportó USD 81 millones de fertilizantes, ocupando el lugar 69 de 176 países. Las importaciones son más amplias: USD 872 millones, convirtiéndose en el importador 27 de 224 países, de acuerdo con el Observatorio de la Complejidad Económica. Hasta octubre del año pasado, las importaciones nacionales rondaban los 1,94 millones de toneladas, un incremento de 10 % frente al mismo periodo del año anterior.

Estados Unidos también ha movido fichas frente a los fertilizantes, al decidir suavizar sanciones a Venezuela para permitir que más empresas operen en su sector petrolero y energético, buscando aumentar la oferta global de crudo y derivados, incluidos insumos para fertilizantes, ante la presión de precios causada por el conflicto.

“No se podrá generar subsidios a la gasolina”, dijo, y añadió que si el precio sube afuera, subirá en Colombia, lo que aligera la presión fiscal del Estado a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

Sin embargo, la idea pone a Ecopetrol en el centro del plan con un giro de timón: financiar ese subsidio con utilidades que la Nación dejaría de recibir, ya de por sí disminuidas por las maniobras financieras de la compañía.

La escalada del precio del petróleo en Mayo nos obliga a construir un sistema intensivo de fertilizantes subsidiados, dónde Ecopetrol juega el papel central.



Renunciado al monto de utilidades que sera la financiación del subsidio a los fertilizantes la nación permitirá… https://t.co/VJlA8CzjmT — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 21, 2026

En los últimos dos años, el Gobierno desmontó el subsidio a la gasolina, que había acumulado un déficit millonario en el FEPC. Ese proceso llevó el precio interno a niveles similares (e incluso superiores) al internacional. El resultado fue un cambio en las cuentas del fondo: de un hueco de COP 36,7 billones en 2022 a un saldo mucho más manejable, cercano a COP 3,3 billones al cierre de 2025.

Pero el ajuste fue desigual. El diésel se mantuvo rezagado. Esa decisión tenía un objetivo claro: proteger el transporte de carga y de pasajeros, que impacta directamente el costo de vida. Ambos sectores siguen todavía en mesas de diálogo con el Gobierno, un salvavidas de tiempo contra nuevos choques a la economía y de choques con los gremios.

Hoy, el precio promedio de la gasolina ronda los COP 15.073 y el diésel los COP 11.001. “El subsidio del diésel se limita exclusivamente al transporte de carga”, reiteró el presidente.

Eso deja por fuera a otros usos que ya venían siendo recortados. El martes, el Gobierno expidió el Decreto 0268 de 2026, que cerró el acceso al FEPC para combustibles usados en procesos industriales, incluidos quemadores. La razón es fiscal y operativa, pues el consumo de diésel en estas actividades pasó de 806.000 galones mensuales en 2023 a más de 8,2 millones en 2024, generando presiones sobre el fondo por al menos COP 131.000 millones en pocos meses.

El petróleo alto reabre tensiones que parecían contenidas.

El FEPC logró estabilizarse en parte por dos factores: el ajuste de precios internos y un entorno externo más favorable, con un dólar más bajo (cercano a los COP 3.700) y un crudo menos volátil. Esa combinación permitió proyectar subsidios por cerca de COP 1,9 billones en 2026, una cifra que hace poco parecía inalcanzable, según el centro de pensamiento ANIF.

El equilibrio, sin embargo, es frágil, ya que un petróleo por encima de 110 dólares cambia las cuentas de inmediato. Cada dólar adicional encarece las importaciones de combustibles y presiona el déficit del fondo. Si además el peso se deprecia, el golpe es doble. Aunque esto segundo todavía no ha sucedido, ANIF ya había advertido que el margen del FEPC era estrecho incluso antes de este repunte.

Por otro lado, más ventas ante cierres en Ormuz y un precio más alto favorecen las finanzas de Ecopetrol, que viene dando tumbos desde hace varios años.

En el acumulado de 2025, la empresa reportó ingresos por COP 119,6 billones, frente a los COP 133, billones de 2024, una caída de 10,2 %. Las utilidades pasaron de COP 14,9 billones en 2024 a COP 9 billones en 2025, una baja de 39,5 %.

Por eso la decisión sobre la gasolina es clave. El Gobierno cierra la puerta a reactivar subsidios justo cuando el precio internacional vuelve a subir para evitar repetir el ciclo de acumulación de deuda.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.