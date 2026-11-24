El estudio, enmarcado en el programa ACT-SAF de la OACI, examinará la estructura de costos, los requerimientos…

Colombia fue seleccionada por el Gobierno de los Países Bajos para financiar un estudio sobre la producción de combustible sostenible de aviación (SAF) a partir de caña de azúcar en el Valle del Cauca. El anuncio hizo parte del balance presentado este 23 de noviembre por la Aeronáutica Civil, tras su participación en la Séptima Conferencia Mundial de Transporte Aéreo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

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El estudio, enmarcado en el programa ACT-SAF de la OACI, examinará la estructura de costos, los requerimientos tecnológicos y las condiciones necesarias para desarrollar una planta de producción. La ejecución del estudio está prevista para 2027, con la participación de la Aerocivil, los Países Bajos y el organismo internacional.

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Según la entidad colombiana, integrar la caña de azúcar y la palma de aceite permitiría contar con dos materias primas y dos rutas tecnológicas para producir estos combustibles. La Aerocivil sostiene que esa diversificación reduciría los riesgos de suministro y fortalecería las posibilidades del país de convertirse en proveedor regional.

En contexto: Próxima parada, el SAF: presente y futuro de los biocombustibles en Colombia | EL ESPECTADOR

Más que combustible: los siete instrumentos de cooperación

Durante la agenda, desarrollada entre el 16 y el 20 de noviembre en Montreal, el director general de la Aerocivil, Arnaud Penent d’Izarn, suscribió siete instrumentos con países de América, Europa y Asia y socios regionales.

Con Argentina y El Salvador se firmaron cartas de intención sobre combustible sostenible de aviación. Con Brasil se formalizaron dos instrumentos: uno sobre sostenibilidad aeronáutica y otro de seguridad operacional, que facilita la vigilancia compartida de aeronaves utilizadas bajo acuerdos de intercambio entre aerolíneas de ambos países.

Los otros tres corresponden a una carta de intención para la cooperación regional en ciberseguridad de la aviación civil, un acuerdo de cooperación técnica con Francia y un memorando de entendimiento con Singapur. Este último contempla la formación de talento aeronáutico entre el Centro de Estudios Aeronáuticos y la Academia de Aviación de Singapur.

Para 2027, la Aerocivil prevé poner en marcha el plan de implementación de estos instrumentos y avanzar con Argentina, El Salvador y Brasil en la estructuración de una hoja de ruta regional sobre combustibles sostenibles.

Conectividad e inversión aeroportuaria

La conferencia reunió a más de 1.500 delegados de 154 países y fue la primera de este tipo celebrada desde 2013. El encuentro concluyó con una declaración centrada en promover la conectividad aérea, impulsar la inversión para modernizar la infraestructura aeroportuaria, (incluidas las alianzas público-privadas) y fortalecer las autoridades de aviación civil.

Como miembro del Consejo de la OACI, Colombia participará en la revisión de las recomendaciones de la conferencia antes de su adopción como políticas y normas internacionales. Según el comunicado, el Consejo amplió su composición de 36 a 40 Estados, con la incorporación de Etiopía, Indonesia, Omán y Türkiye.

Durante su visita, el director de la Aerocivil también se reunió con el secretario general de la OACI y el presidente del Consejo para presentar las prioridades del país y coordinar la participación del organismo en F-AIR Colombia 2027.

La entidad vinculó estos resultados con las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, particularmente en modernización aeroportuaria, formación de personal, seguridad operacional y digital, y transición hacia combustibles renovables.

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