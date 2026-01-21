Pensadores 2026: el futuro del dólar visto por una profesora de la Universidad de Harvard

Carmen M. Reinhart nació en Cuba y llegó a ser vicepresidenta sénior y economista principal del Banco Mundial. La imagen corresponde al día que el Rey Juan Carlos le entregó el Premio de Economía Rey Juan Carlos en la sede del Banco de España, el 11 de diciembre de 2018 en Madrid. Foto: Getty Images - Samuel de Roman

Con sus altibajos, el dólar ha sido la moneda de reserva indiscutida del mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Esa condición permitió al gobierno estadounidense endeudarse a tipos de interés más bajos que los que habrían sido posibles si los bancos centrales e inversores privados no vieran los títulos del Tesoro estadounidense como el «activo seguro» por excelencia. (