Periodista de El Espectador recibe reconocimiento en los Premios ESET 2025

Cuidado con los falsos comprobantes de Nequi y Daviplata. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El periodista Diego Ojeda, de El Espectador, fue reconocido con una mención honorífica en la categoría Región Caribe Sudamericano del Premio ESET al Periodismo en Seguridad Informática 2025, certamen que distingue a profesionales de América Latina que promueven la difusión del conocimiento sobre ciberseguridad y su impacto en la sociedad digital.

El reconocimiento fue otorgado por su trabajo 'Hecha la app, hecha la trampa: están falsificando a Nequi y Daviplata’, una investigación que reveló cómo operan redes de estafadores que diseñan y distribuyen versiones falsas de estas aplicaciones financieras, usadas para generar comprobantes de pago fraudulentos y engañar a pequeños comercios y usuarios.

El reportaje, que incluyó una infiltración en grupos de Telegram donde se comercializan estas herramientas, mostró las dinámicas internas de un negocio ilícito que gira en torno a ofrecer supuestos “saldos infinitos” en softwares que imitan las billeteras digitales y apps financieras más conocidas en Colombia.

Estas ‘apps’ se distribuyen en redes sociales con nombres como Nequiglitch, Nequitrampa o Davitrampa. Se trata de archivos que se descargan en el celular y, al instalarse, emulan la apariencia de las aplicaciones originales.

Usualmente se cobra por su uso, otorgando al interesado un saldo ficticio que se va agotando en la medida en que genera comprobantes. Otras modalidades ofrecen saldos con el pago de mensualidades.

La investigación también explica por qué muchos de estos engaños prosperan ante la falta de mecanismos efectivos de validación y educación digital.

El Premio ESET al Periodismo en Seguridad Informática, organizado por ESET Latinoamérica SRL, celebra en 2025 su decimoquinta edición y reconoce trabajos de prensa gráfica, digital y multimedia de toda la región. Este año, participaron periodistas de más de diez países latinoamericanos.

Esta es la segunda vez consecutiva que Diego Ojeda figura entre los ganadores del certamen, pues en 2024 también fue destacado por su investigación sobre los riesgos de los ‘deepfakes’ y la desinformación digital.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.