El 30 de septiembre se tendría listo diagnóstico nacional de viviendas por terremoto

Labores de búsqueda en los escombros del edificio Torres del Limonar, en Cali. Foto: EFE - Mario Baos

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El Gobierno espera que, para el 30 de septiembre, se tenga concluida la fase de diagnóstico después del terremoto del pasado 10 de agosto. En este punto debe haber claridad de cuántas viviendas pueden ser mejoradas y rehabilitadas y cuántas deben ser reconstruidas.

Esta labor se realizará como parte de la primera fase del plan de reconstrucción que ha anunciado el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, y que será coordinando principalmente por el Ministerio de Vivienda.

En esta primera fase se incluye la atención inmediata a las personas afectadas por el terremoto, con la entrega de ayudas y subsidios de arrendamiento; para esto último hay recursos por COP 100.000 millones que se disponen a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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“La meta nuestra es que el 30 de septiembre tengamos finalizado todo este proceso de diagnóstico de primeros auxilios y por eso estamos reforzando todo lo que es maquinaria amarilla, banco de materiales y ejército de expertos que hoy ya están en el territorio por parte Camacol, los entes territoriales y en las próximas horas del Ministerio de Vivienda”, dijo Jaime Beltrán, ministro de Vivienda.

La segunda etapa del plan comprende el mejoramiento y subsidios de vivienda, que se adelantará entre octubre de este año y marzo del próximo. La reconstrucción propiamente dicha, una tercera fase, si se quiere, tomaría entre dos y cuatro años, según cálculos del Minvivienda.

Esta última etapa del plan se financiará con recursos del Gobierno, las cajas de compensación, los entes territoriales y contrapartidas del sector empresarial y financiero.

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