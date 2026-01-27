Planta de regasificación en La Guajira comenzaría a operar en enero de 2027

Transferencia de GNL barco a barco en la terminal de regasificación SPEC LNG. Foto: SPEC LNG

La Transportadora de Gas Internacional (TGI) y Hocol firmaron un acuerdo para conectar una planta flotante de regasificación en La Guajira al sistema nacional de transporte de gas, con capacidad para ingresar hasta 250 millones de pies cúbicos día y cuya entrada en operación está prevista para enero de 2027.

Tras la firma del acuerdo, el proyecto permitirá conectar una unidad flotante de almacenamiento y regasificación a la línea Chuchupa B–Ballena, en La Guajira, haciendo uso de las facilidades existentes de la plataforma Chuchupa B y con acceso directo al sistema nacional de transporte de gas natural.

Según informaron las compañías, la infraestructura contribuirá al abastecimiento de gas natural para los hogares y dar respaldo a los sectores industrial y térmico.

El anuncio se da en un contexto en el que gremios y agentes del sector han advertido sobre un posible escenario de escasez de gas en los próximos años, lo que ha llevado a acelerar alternativas de importación y regasificación para garantizar el suministro del combustible.

Cómo funcionará la planta flotante de regasificación

Todas las inversiones necesarias para habilitar el proyecto en Ballena y las adicionales que se requieran para mejorar la oferta de gas serán realizadas por TGI, según informaron las compañías en un comunicado.

La empresa señaló que estas obras buscan poner en marcha la infraestructura flotante y, al mismo tiempo, preparar el ingreso futuro de gas natural proveniente de campos offshore y mantener el nivel de producción actual del campo Chuchupa, así como la integridad de la infraestructura existente.

“TGI podrá conectar la infraestructura flotante que ofrecerá el servicio de regasificación de gas natural licuado, convertirlo a estado gaseoso y transportarlo hasta el interior del país, para ser entregado a los hogares, comercios y, sobre todo, dar respaldo y confiabilidad a los sectores industrial y térmico”, afirmó el presidente de Hocol, Luis Eduardo Parra, en un comunicado.

