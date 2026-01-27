Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía

Planta de regasificación en La Guajira comenzaría a operar en enero de 2027

El proyecto permitirá importar y regasificar hasta 250 millones de pies cúbicos diarios de gas para abastecer la demanda esencial y a los sectores industrial y térmico, según informaron TGI y Hocol.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Economía
27 de enero de 2026 - 08:41 p. m.
Transferencia de GNL barco a barco en la terminal de regasificación SPEC LNG.
Transferencia de GNL barco a barco en la terminal de regasificación SPEC LNG.
Foto: SPEC LNG
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Transportadora de Gas Internacional (TGI) y Hocol firmaron un acuerdo para conectar una planta flotante de regasificación en La Guajira al sistema nacional de transporte de gas, con capacidad para ingresar hasta 250 millones de pies cúbicos día y cuya entrada en operación está prevista para enero de 2027.

Tras la firma del acuerdo, el proyecto permitirá conectar una unidad flotante de almacenamiento y regasificación a la línea Chuchupa B–Ballena, en La Guajira, haciendo uso de las facilidades existentes de la plataforma Chuchupa B y con acceso directo al sistema nacional de transporte de gas natural.

Vínculos relacionados

Hacienda intensifica compras de dólares tras apreciación del peso colombiano
Gobierno ajusta giro del SGP y promete compensación en enero de 2026
Colombia rechaza el alza de 900 % impuesta por Ecuador

Según informaron las compañías, la infraestructura contribuirá al abastecimiento de gas natural para los hogares y dar respaldo a los sectores industrial y térmico.

El anuncio se da en un contexto en el que gremios y agentes del sector han advertido sobre un posible escenario de escasez de gas en los próximos años, lo que ha llevado a acelerar alternativas de importación y regasificación para garantizar el suministro del combustible.

Cómo funcionará la planta flotante de regasificación

Todas las inversiones necesarias para habilitar el proyecto en Ballena y las adicionales que se requieran para mejorar la oferta de gas serán realizadas por TGI, según informaron las compañías en un comunicado.

La empresa señaló que estas obras buscan poner en marcha la infraestructura flotante y, al mismo tiempo, preparar el ingreso futuro de gas natural proveniente de campos offshore y mantener el nivel de producción actual del campo Chuchupa, así como la integridad de la infraestructura existente.

“TGI podrá conectar la infraestructura flotante que ofrecerá el servicio de regasificación de gas natural licuado, convertirlo a estado gaseoso y transportarlo hasta el interior del país, para ser entregado a los hogares, comercios y, sobre todo, dar respaldo y confiabilidad a los sectores industrial y térmico”, afirmó el presidente de Hocol, Luis Eduardo Parra, en un comunicado.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Gas natural

Gas

Servicios públicos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.