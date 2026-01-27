Logo El Espectador
Hacienda intensifica compras de dólares tras apreciación del peso colombiano

El Ministerio de Hacienda de Colombia compró USD 250 millones el viernes y USD 410 millones el lunes, tras la apreciación del peso a su nivel más alto en cinco años.

Agencia Bloomberg
27 de enero de 2026 - 06:00 p. m.
La estrategia, liderada por Javier Cuéllar, busca fortalecer reservas en dólares y se suma a medidas poco ortodoxas de manejo de deuda.
La estrategia, liderada por Javier Cuéllar, busca fortalecer reservas en dólares y se suma a medidas poco ortodoxas de manejo de deuda.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images
El Ministerio de Hacienda de Colombia ha intensificado las compras de dólares en el mercado al contado desde el viernes, después de que el peso alcanzara su nivel más alto en casi cinco años.

Las autoridades compraron alrededor de USD 250 millones el viernes y 410 millones el lunes, según Gilberto Hernández-Gómez, estratega del BBVA en Nueva York, lo que coincide con las estimaciones de los operadores locales. La medida está en línea con la estrategia del Gobierno de dar prioridad a las reservas de efectivo en divisas extranjeras, un plan esbozado por el director de crédito público, Javier Cuéllar, en una entrevista publicada en el medio Valora Analitk.

El Ministerio de Hacienda no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Las compras hicieron que el peso cayera más de un 2 % entre el viernes y el lunes, por detrás de otras monedas de mercados emergentes. El martes osciló entre ganancias y pérdidas, a pesar de que el dólar alcanzó su nivel más bajo desde 2022, lo que impulsó casi todas las monedas de los países en desarrollo. 

Los operadores esperan que el peso siga siendo una de las monedas más volátiles de los mercados emergentes durante los próximos tres meses, según datos recopilados por Bloomberg.

“Los flujos fueron un factor clave”, escribieron los analistas de BBVA en un informe el martes. El Ministerio de Hacienda está comprando dólares en el mercado al contado mientras sigue vendiendo dólares a plazo, añadieron, “una estrategia que parece destinada a reconstruir los saldos en dólares”. 

Colombia, que celebra elecciones presidenciales este año, ha cobrado cada vez más protagonismo para los inversores, ya que Cuellar está aplicando una estrategia de deuda poco ortodoxa destinada a reducir la carga de la deuda del país y recortar el endeudamiento.

El plan ha incluido un swap de rendimiento total por valor de USD 9.000 millones, agresivas recompras de deuda tanto en dólares como en pesos, dos emisiones de eurobonos y, más recientemente, una colocación privada de bonos locales por valor de USD 6.000 millones y otra venta de bonos globales hace apenas dos semanas.

Por Agencia Bloomberg

