¿Por qué suben las ventas de vivienda usada? Así va el mercado en 2025

La vivienda nueva mantiene el liderazgo en ventas del sector inmobiliario colombiano. Pero, siguiéndole de cerca, el mercado de segunda mano viene consolidándose como una alternativa cada vez más atractiva.

De entrada, la valorización de casas y apartamentos usados en el primer semestre de 2025 evidencia un cambio en la demanda: más familias e inversionistas se inclinan por esta opción gracias a su relación entre precio y metros cuadrados, la entrega inmediata y la posibilidad de acceder a barrios ya consolidados.

El mercado en cifras

De acuerdo con Ciencuadras.com, en el primer semestre de 2025 los precios de la vivienda usada mostraron un desempeño destacado: las casas aumentaron de $670 millones a $735 millones, lo que representa una valorización del 9,7 %, mientras que los apartamentos pasaron de $380 millones a $400 millones, con un alza del 5,26 %.

En cuanto a la oferta, Bogotá concentra el 27,17 % de los anuncios de vivienda usada, seguida por Medellín (19,36 %), Cali (11,78 %) y Barranquilla (10,81 %). A estas ciudades se suman otros polos emergentes como Manizales y Rionegro, que han ganado participación en el mercado inmobiliario.

El interés por la vivienda usada

El renovado interés por la vivienda usada en Colombia está impulsado por varios factores.

El primero es la accesibilidad, ya que el precio de entrada suele ser menor que el de la obra nueva. Según Ciencuadras.com, también influye el tiempo de entrega, pues quienes compran no deben esperar a que termine la construcción, lo que resulta decisivo para familias que actualmente arriendan.

A esto se suma la ubicación estratégica, con más oferta en barrios centrales donde ya casi no se desarrollan proyectos nuevos. Además, existe la posibilidad de negociar: desde ajustes en el precio hasta incluir reparaciones o mobiliario en la compra, lo que convierte al usado en una opción flexible y atractiva.

En este escenario, la Feria de Vivienda de Ciencuadras 2025 se presenta como un espacio que concentra en un solo lugar las herramientas para tomar decisiones de compra.

“Durante nuestra Feria, los colombianos pueden resolver dudas sobre crédito, subsidios o escrituración, lo que acelera la viabilidad de su compra y aumenta la confianza en el proceso”, señaló Mauricio Torres Romero, gerente de Ciencuadras.com.

