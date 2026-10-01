Precio de la gasolina: De La Espriella pidió revertir el aumento de octubre

La petición de revertir el incremento, según el mensaje de De la Espriella, es mientras el Gobierno busca "soluciones permanentes para afrontar la subida del precio internacional del petróleo y su impacto en el precio de la…

El presidente Abelardo de la Espriella pidió a la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, revertir el aumento del precio de la gasolina que entró en vigencia desde este jueves 1 de octubre. El mandatario se pronunció a través de un mensaje en su cuenta de X, en el que también dijo que se reunirá con la ministra.

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La petición de revertir el incremento, según el mensaje de De la Espriella, es mientras el Gobierno busca "soluciones permanentes para afrontar la subida del precio internacional del petróleo y su impacto en el precio de la gasolina". El presidente señaló que la instrucción es buscar una salida articulada entre todas las entidades del Gobierno y explicar las realidades del mercado antes de tomar decisiones que afecten el día a día de los colombianos.

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"Los colombianos merecen respuestas y no pueden ser sorprendidos con decisiones que afecten su bolsillo sin recibir explicaciones", dijo el mandatario en su cuenta de X.

Por lo pronto, el presidente no ha precisado cómo ni desde cuándo se revertiría el aumento.

Precio de la gasolina por ciudades en octubre

Según las tablas de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), los nuevos precios rigen desde este jueves, 1 de octubre. El galón de gasolina corriente quedó en COP 15.933 en promedio en las 13 ciudades principales. Son COP 46 más que en septiembre.

El galón de gasolina más caro es el de Villavicencio, con COP 16.477, y el más barato, el de Pasto, con COP 13.966. Cúcuta, con COP 14.328, es la segunda más económica.

Ciudad Gasolina corriente (COP por galón) ACPM (COP por galón) Bogotá 16.377 11.616 Medellín 16.297 11.641 Cali 16.386 11.763 Barranquilla 16.010 11.291 Cartagena 15.967 11.256 Montería 16.217 11.506 Bucaramanga 16.135 11.364 Villavicencio 16.477 11.716 Pereira 16.322 11.703 Manizales 16.350 11.688 Ibagué 16.291 11.607 Pasto 13.966 10.529 Cúcuta 14.328 9.486 Promedio (13 ciudades) 15.933 11.320 Precios vigentes desde el 1 de octubre de 2026. Fuente: Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Para consultar el precio en un municipio específico, la CREG remite al sistema SICOM, donde se reportan los valores de las estaciones de servicio autorizadas.

¿Cómo ha cambiado el precio de la gasolina en 2026?

El galón de gasolina corriente ha subido y bajado este año. El promedio de las 18 principales ciudades del país arrancó 2026 en COP 16.158, cayó a COP 15.169 el 1 de marzo, el nivel más bajo que registran las tablas de la CREG en lo corrido del año, y volvió a subir en abril y mayo hasta COP 15.990 el 1 de junio.

El ACPM, por su parte, no cambió de precio en octubre. Su promedio por galón se mantiene en COP 11.320. El mayor ajuste del año fue el del pasado 4 de mayo, de COP 200 en promedio.

Y es que, mientras el precio del ACPM en Colombia sube apenas 3 % en lo corrido del año, el del diésel en el mercado internacional se disparó. Según un análisis de Anif, la referencia internacional pasó de cerca de COP 11.900 por galón en enero a COP 19.820 al 28 de septiembre del presente año, un alza de 67 %.

Lea también: ¿Por qué el ACPM es más barato en Colombia? COP 8.400 por debajo del precio internacional

El desacople se explica por el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), un mecanismo que evita que las alzas internacionales se trasladen de forma automática y completa a los precios internos. La diferencia entre las dos referencias la absorbe el fondo y, en la última semana de septiembre, rondó los COP 8.400 por galón, según Anif.

Anif aclara que esa cifra no equivale a un subsidio efectivo, porque el precio en la estación también incluye impuestos, márgenes y fletes. Aun así, advierte que el fondo tendrá que hacer un mayor esfuerzo fiscal para mantener invariables los precios internos. El FEPC lo administra el Ministerio de Hacienda y se financia, entre otras fuentes, con recursos del Presupuesto General de la Nación.

Por eso, de mantenerse una presión extendida sobre los precios internacionales, estructurar una senda de ajustes graduales a los precios internos se hace cada vez más urgente, según Anif.

Ecopetrol informó el miércoles que recibió el pago de la cuenta por cobrar al FEPC correspondiente al tercer y cuarto trimestre de 2025. En un comunicado, la petrolera dio a conocer que el Ministerio de Hacienda ordenó el pago de COP 683.990 millones a favor de Ecopetrol y de Refinería de Cartagena S.A.S. Del total, COP 573.108 millones corresponden a Ecopetrol S.A. y COP 110.882 millones, a Refinería de Cartagena. El pago se hizo con Títulos de Tesorería (TES).

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