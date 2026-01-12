¿Hacia dónde va el dólar? Estos son los factores que marcarán el rumbo de la tasa de cambio

Imagen de referencia. Foto: Agencia Bloomberg

La semana pasada el dólar en Colombia cerró en COP 3.718. Para este martes, la Tasa Representativa del Mercado se ubica en COP 3.744,67. La compra de dólares en casas de cambio está en promedio en COP 3.637 y la venta en COP 3.813.

Daniel Londoño Tapia, Country Manager de Global66, destaca que el tipo de cambio se movió la semana pasada en un rango amplio, entre COP 3.707 y COP 3.821. Aunque el viernes se registró un leve aumento, el dólar en Colombia acumula una caída anual significativa de alrededor del 14 %.

El año pasado la tasa de cambio bajó COP 653.

El comportamiento de los últimos días, explica Juan David Ballén, director de Economía y Mercado de Aval Casa de Bolsa, se explica por la posibilidad de que el Banco de la República aumente las tasas en enero, tras el posible impacto inflacionario por el aumento del salario mínimo, sumada al enfriamiento en la creación de empleo en Estados Unidos.

Para Londoño, los factores que más incidieron en el comportamiento del dólar en la última semana fueron los datos de inflación PCE en Estados Unidos, que mantiene la expectativa de recortes limitados en tasas de interés en Estados Unidos, y la situación interna de Colombia, con un cierre de inflación en 5,1 %, dudas fiscales, más el impacto del aumento del 23 % en el salario mínimo.

No es posible predecir a ciencia cierta el comportamiento del dólar, pues este depende de múltiples factores internacionales y nacionales, pero hay algunos temas clave que podrían afectar su comportamiento en las próximas semanas.

Para esta semana, según el equipo económico de Davibank, marcarán el rumbo del dólar el inicio de las publicaciones de resultados del S&P, las declaraciones de los miembros de la Reserva Federal y la expectativa sobre la tasa de interés.

Diego Franco, jefe de Inversiones de Franco Capital Asset Management, explica que el dólar ha perdido terreno a nivel global. Pese a un contexto internacional complejo, los mercados no han sentido mayor efecto y el dólar no se ha usado como refugio.

El fin de semana Jerome Powell, presidente de la Fed, dijo que el banco central recibió citaciones de un gran jurado del Departamento de Justicia que amenazan con una imputación penal. En un comunicado, Powell afirmó que la acción está relacionada con su testimonio ante el Congreso en junio sobre las obras de renovación de la sede de la Fed.

Los hechos recientes avivan el debate sobre hasta dónde puede y debe influir el presidente de Estados Unidos en la postura de tasas del país, que en las últimas décadas ha estado aislada de la interferencia política para garantizar la estabilidad de precios. “Cualquier acontecimiento que genere dudas sobre la independencia de la Fed añade incertidumbre en torno a la política monetaria de EE. UU.”, dijo a Bloomberg Gary Tan, gestor de portafolio de Allspring Global Investments. “Es probable que esto refuerce las tendencias existentes de diversificación fuera del dólar y aumente el interés por coberturas tradicionales como el oro”.

Este factor puede presionar el dólar a la baja. La moneda cayó más de un 8 % en 2025, su mayor descenso anual desde 2017.

¿Qué viene para el dólar?

Davibank anticipa que el dólar se mantendrá en los rangos observados recientemente, entre COP 3.700 y COP 3.840.

Londoño considera que en los próximos días podría subir si persisten preocupaciones fiscales en Colombia y se mantienen las expectativas sobre menos recortes de la Fed, el dólar podría ganar impulso hacia COP 3.800 – COP 3.830, pero un aumento en la inversión extranjera o la moderación en riesgos podrían generar retrocesos a COP 3.730 – COP 3.750.

▶️ Los analistas consultados en la Encuesta Mensual de Expectativas de analistas económicos, que realiza el Banco de la República, estiman que la tasa de cambio cerrará el año en COP 3.966.

▶️ En la última Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo (diciembre) los analistas estimaron que la tasa de cambio cerrará el año en COP 3.911.

