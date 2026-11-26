Es por esta razón que las sucursales bancarias físicas y las bolsas de valores estadounidenses permanecen cerradas, mientras que las transferencias electrónicas se procesan el siguiente día hábil. Esto también afecta el movimiento del dólar, por lo que no hay una jornada ordinaria, sino que se mide en el Dólar Next Day, que tendrá efecto en la próxima jornada.

Este jueves 26 de noviembre de 2026 es festivo en Estados Unidos debido a que se celebra el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving), que ocurre el cuarto jueves de noviembre.

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Ahora bien, el valor de dichas negociaciones abrió en COP 3.532,76, lo que representa una caída de 23 pesos frente al cierre del miércoles, que fue de COP 3.555.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este 26 de noviembre se ubica en COP 3.630,89, de acuerdo con la Superintendencia Financiera.

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Los factores que mueven la tasa de cambio

La semana pasada, Wall Street registró una corrección que, según Felipe Campos, de Alianza Fiduciaria, llevó a los inversionistas a reducir su exposición a monedas emergentes. El real brasileño fue la que más cedió, por las dudas sobre el ajuste fiscal y el próximo ministro de Hacienda. El lunes hubo rebote: el Nasdaq subió más de 6 %, el S&P 500 4,7 % y el Dow Jones 3 %, tras la noticia del regreso de Jensen Huang a la presidencia de Nvidia, y este martes las bolsas de Asia siguieron la estela. El dólar, aun así, cerró el lunes en alza y abrió este martes por encima de ese cierre.

En el frente local, el mercado sigue atento al trámite de la Ley de Rescate. Daniel Londoño Tapia, de Global66, recuerda que el Gobierno retiró el IVA a la canasta familiar, los agroinsumos y la medicina prepagada sin anunciar recortes de gasto equivalentes. Campos y el banquero de inversiones Jonnathan Torres coinciden en que lo que pase con el proyecto se refleja en el dólar, porque de ahí depende cómo perciben el riesgo fiscal los inversionistas internacionales.

"Un ajuste fiscal creíble, con recortes de gasto que se puedan ejecutar e ingresos duraderos, reduciría la prima de riesgo de Colombia y podría fortalecer al peso. Si el proyecto pierde medidas importantes sin que se compense el menor recaudo, o si se estanca en el Congreso, el dólar podría subir", indicó Campos.

El petróleo, por su parte, volvió a ceder. El lunes, el barril de Brent del mar del Norte, para entrega en enero, perdió 3,46 % y cerró en USD 89,37, después de caer en la jornada hasta USD 88,60. El West Texas Intermediate (WTI), con el mismo plazo, bajó 3,88 % a USD 80,17, su menor precio desde agosto, y también estuvo por debajo de los USD 80 durante la sesión.

"La perspectiva de un excedente de crudo antes de 2027 pesó en los precios", comentó en declaraciones a AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) prevé, en su informe del 13 de noviembre, una oferta mundial de petróleo mayor a la demanda en el último trimestre de 2026, por primera vez desde el estallido de la guerra en Irán a finales de febrero. Las tensiones en Oriente Medio, sin embargo, persisten: el lunes, Irán advirtió que utilizaría todos los medios para contrarrestar el bloqueo que Estados Unidos impone a sus puertos desde hace varios meses. Los analistas consultados ya habían señalado que la caída del crudo le quitó respaldo al peso.

Lo que esperan los analistas para el dólar

Los pronósticos para el precio del dólar en lo que resta del año:

Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo (noviembre de 2026): COP 3.288 para este mes y COP 3.284 para diciembre.

COP 3.288 para este mes y COP 3.284 para diciembre. Analistas: Jonnathan Torres espera un dólar cerca de COP 3.450 a COP 3.500, con alta volatilidad, sesgo alcista y menos liquidez al final de la semana por el festivo en Estados Unidos; a su turno, Felipe Campos también espera volatilidad con sesgo al alza. Para él, el evento clave es el PCE: una sorpresa alcista importante, con aversión al riesgo persistente, podría llevar el dólar a probar los COP 3.500, y una sorpresa a la baja le permitiría al peso recuperar parte de lo perdido.

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