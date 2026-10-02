El índice de precios de los alimentos calculado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la…

El azúcar alcanzó su nivel más alto desde la primavera de 2025, con un índice de precios que subió 6,1% en un mes (+14,7% en un año), anotando un tercer aumento mensual consecutivo.

Los precios de los alimentos registraron un nuevo aumento en septiembre, debido a las perturbaciones del transporte marítimo en el mar Negro y en el estrecho de Ormuz, así como a la sequía de este verano, según el informe mensual de la FAO.

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Nueva alza de los precios de alimentos en septiembre, según la FAO

El índice de precios de los alimentos calculado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) aumentó un 1,5% en septiembre con respecto al mes anterior y un 5,8% con respecto al año anterior.

Sin embargo, sigue estando muy por debajo de su máximo, alcanzado en marzo de 2022.

"Estamos observando una tensión cada vez más generalizada y persistente en los precios de las materias primas agrícolas. Las perturbaciones en el estrecho de Ormuz y en el mar Negro, a las que se suman los impactos climáticos, están presionando al alza los precios de la energía, el transporte y los productos agrícolas básicos", declaró Máximo Torero, economista jefe de la FAO.

"Si estas tensiones continúan, se trasladarán a los precios de los alimentos", añadió.

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El índice de precios de los cereales aumentó un 5,1% en septiembre con respecto a agosto, lo que supone un incremento del 17,2% en comparación con septiembre de 2025.

El trigo, por sí solo, vio aumentar sus precios un 6,3% en un mes (+17,2% en un año), debido a los ataques rusos y ucranianos en el mar Negro.

Otro factor es un tiempo excesivamente seco en varias regiones de América del Norte antes de la siembra.

En Europa, se prevé que la cosecha de remolacha azucarera registre una clara caída debido a la sequía, mientras que las previsiones de producción de azúcar en Tailandia y de cosecha de caña de azúcar en la India fueron revisadas a la baja a causa del fenómeno El Niño.

Además, las lluvias intensas están perturbando la cosecha en regiones clave de Brasil.

Las excepciones a esta tendencia alcista son el índice de precios de la carne (-1,1% en un mes, estable en un año) y de los productos lácteos (-0,1% en un mes y -19,1% en un año), que están en retroceso.

Los precios del pollo están bajando debido a las abundantes exportaciones de Brasil y a una caída de la demanda en Europa, tras la suspensión de las importaciones brasileñas en la UE, que exige garantías sobre el cumplimiento de sus normas sanitarias.

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