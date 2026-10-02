Minagricultura pone lupa sobre los recursos de Fedearroz mientras sector enfrenta una crisis

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, ordenó revisar la administración y el impacto de los recursos parafiscales del sector arrocero y pidió resultados a quienes los manejan. En una carta enviada a la junta directiva de Fedearroz, afirmó que durante los últimos 15 años las subastas de importación de arroz proveniente de Estados Unidos habrían generado cerca de COP 292.867 millones, mientras el recaudo de la cuota parafiscal superaría los COP 259.000 millones.

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Dangond anunció una revisión “rigurosa, con enfoque forense” sobre la ejecución y destinación de esos recursos. Según escribió, cada peso de la parafiscalidad debe estar soportado y traducirse en beneficios concretos para los productores. Si aparecen situaciones que requieran actuaciones adicionales, dijo que serán llevadas a las autoridades competentes.

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La carta también puso en términos más directos la discusión sobre la representación gremial. “Quienes vienen administrando los recursos parafiscales deben responderles a los productores de arroz que representan”, escribió el ministro. Para Dangond, la cuota parafiscal debe servir para fortalecer el sector y su administración debe estar acompañada de transparencia, rendición de cuentas y resultados verificables.

#CompromisoConElCampo 🇨🇴🌾 | La situación de los arroceros colombianos exige soluciones de fondo, responsabilidad y resultados. Ante la solicitud de @FEDEARROZGREMIO sobre alivios financieros, ordenamiento de la comercialización y articulación del sector, respondemos con absoluta… https://t.co/PZHnzFAGIZ pic.twitter.com/OPBXST19NC — Min. de Agricultura (@MinAgricultura) October 2, 2026

Fedearroz pidió ayuda mientras el Gobierno cuestiona los resultados

El pronunciamiento llegó después de un comunicado de Fedearroz del 29 de septiembre, en el que el gremio pidió al Ministerio adoptar medidas de salvamento para los productores. La federación señaló que los bajos precios de comercialización de las cosechas de 2025 y 2026 no han permitido recuperar los costos de producción y que la productividad también se ha reducido por factores climáticos.

Uno de los casos más críticos está en Casanare, el departamento de mayor producción arrocera del país. Fedearroz aseguró que allí las inundaciones agravaron la situación financiera de los agricultores. También cuestionó el comportamiento de la industria molinera: según el gremio, los incrementos en el precio de compra del arroz paddy solo llegaron cuando había salido cerca del 80 % de la cosecha, aunque los productores de la región habían cumplido el compromiso de reducir el área sembrada.

Fedearroz pidió principalmente refinanciar las obligaciones de los agricultores, además de fortalecer el seguimiento a la comercialización y los mecanismos para evitar comportamientos de precios que deterioren sus ingresos.

@FEDEARROZGREMIO urgente llamado @MinAgricultura frente a la difícil situación de los productores arroceros. El gremio expresa su profunda preocupación y solidaridad con los productores de arroz de todo el país, ante la compleja situación económica que enfrentan. pic.twitter.com/TxvDP9PlpO — FEDEARROZ (@FEDEARROZGREMIO) September 30, 2026

¿Por qué los arroceros están en crisis?

La crisis no comenzó este año. En 2025 hubo dos paros de arroceros por los bajos precios del grano. La presión sobre el mercado estuvo relacionada con una alta oferta nacional, importaciones, contrabando y precios internacionales bajos. El problema llegó a tal punto que parte de la industria molinera suspendió la compra de arroz paddy verde en varias regiones.

En enero de 2026, el entonces debate del sector incluía el retiro de 250.000 toneladas de arroz de los inventarios, mecanismos de financiación para la compra de cosecha y controles más fuertes a las importaciones y al contrabando. Para los productores, vender el grano por debajo de los costos dejaba una segunda factura: la deuda adquirida para poder sembrar.

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Durante 2025, el Ministerio implementó mecanismos de apoyo directo por COP 17.000 millones, sometió temporalmente la cadena al régimen de libertad vigilada de precios y luego aplicó libertad regulada al arroz paddy verde.

En junio de este año, el Fondo de Solidaridad Agropecuaria aprobó alivios financieros por hasta COP 35.000 millones para productores de todo el país y de Norte de Santander, con plazos de hasta diez años y tres años de gracia.

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El Ministerio también anunció medidas para reorganizar la actividad. En agosto, Dangond habló de planificar las siembras según las necesidades del mercado y la disponibilidad de agua, promover ventas anticipadas, mejorar el acceso a financiación, reestructurar la cartera e impulsar tecnología y prácticas que permitan reducir costos.

“Los productores eligen a sus dirigentes gremiales para que defiendan sus derechos y trabajen por mejorar sus condiciones de producción”, dijo entonces el ministro. También cuestionó que algunos patrimonios gremiales pudieran crecer mientras se deterioraba el de sus afiliados.

Ahora esa discusión llega directamente a los recursos parafiscales. El jefe de cartera sostiene en su carta que, después de años de recaudo y de recursos significativos, los productores deberían poder mostrar avances concretos en productividad, costos, infraestructura, comercialización y gestión del riesgo.

Fedearroz, en cambio, ha planteado que el problema actual requiere aliviar las obligaciones financieras y mejorar las condiciones en las que se vende la cosecha. El gremio también recordó mecanismos que funcionaron hasta 2023, como los precios de referencia y el incentivo al almacenamiento, que durante cerca de tres décadas buscaban evitar que la concentración de la oferta durante las cosechas presionara a la baja el precio pagado al agricultor.

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El TLC reduce el arancel al arroz estadounidense hasta 2030

Hay otra presión externa que pesa sobre las cuentas del sector. El arroz estadounidense es un referente para el mercado colombiano y, por el tratado de libre comercio, el arancel aplicable a esas importaciones continúa bajando. La tasa está en 24 % y llegará a cero en 2030. Para 2026, además, Fedearroz reportó la llegada de 106.000 toneladas de arroz de Estados Unidos adquiridas mediante subastas.

El gremio ha insistido en que Colombia necesita producir a costos que le permitan competir con ese producto y, a la vez, controlar el ingreso ilegal de arroz. El peso colombiano apreciado también ha abaratado las importaciones, al tiempo que los precios internacionales del cereal se han mantenido bajos.

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Detrás de esa discusión está una actividad que produjo alrededor de 1,87 millones de toneladas de arroz blanco en 2025. Para los agricultores, la pregunta inmediata sigue siendo cómo atravesar una temporada de bajos precios sin perder la capacidad de volver a sembrar.

La carta de Dangond agrega otra pregunta: qué se ha hecho con los recursos que durante años han sido recaudados para fortalecer al sector.

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El ministro aseguró que el Gobierno seguirá trabajando con los productores y los demás actores de la cadena, pero reclamó la misma responsabilidad de los gremios. “No se trata de buscar culpables”, escribió. “Se trata de garantizar que los recursos destinados al campo cumplan su propósito y produzcan resultados para los agricultores”.

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