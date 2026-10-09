Producción de café en Colombia cayó 15 % en el año cafetero 2025-2026

Entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, la producción fue de 12,65 millones de sacos (para los registros de la Federación Nacional de Cafeteros, cada saco es de…

El año cafetero terminó a finales de septiembre. ¿Cómo les fue a los productores colombianos en este periodo? El año cafetero, establecido internacionalmente para medir la producción del grano, va desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre del año siguiente. Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros anunció una reducción del 15 % en la producción del café.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, la producción fue de 12,65 millones de sacos (para los registros de la Federación Nacional de Cafeteros, cada saco es de 60 kg). El resultado fue de 2,22 millones menos que lo que se registró en el año cafetero anterior (14,87 millones).

Publicidad

También hubo una disminución en la producción año corrido, es decir, de enero a septiembre de este año, pues entre enero y septiembre salieron 8,95 millones de sacos y entre enero y septiembre de 2025 fueron 9,97 millones de sacos. Según la Federación, se trata de una disminución del 10 %.

En contexto: Café y cacao: las apuestas para transformar el agro del sur de La Guajira | EL ESPECTADOR

La disminución también estuvo en las exportaciones colombianas de café, durante el año cafetero (octubre 2025 a septiembre 2026), se exportaron 11,78 millones de sacos y esto representa según la federación, 12 % menos de lo que se vendió el ciclo anterior.

Le puede interesar

Aun así, durante el mes de septiembre se produjeron 1,215 millones de sacos y esto representó un alza (de 6 %) a comparación de septiembre de 2025, en dicho mes se produjeron 1,142 millones.

¿Qué influye en la producción del café?

El fenómeno de El Niño y los desafíos climáticos que genera, la productividad de los cafetales y hasta el precio del grano. Ahora bien, el consumo interno fue de 2,32 millones de sacos anuales.

El consumo interno en los hogares colombianos varía mes a mes, sin embargo, se mantiene en un rango entre los 175 y 189 (en miles de sacos). A excepción de dos meses que fueron particularmente altos, diciembre con 249.000 sacos consumidos y julio con 217.000 sacos.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.