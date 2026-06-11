Producción de la OPEP ha caído desde el inicio de la guerra: así están las cifras

Goldman ve riesgo alcista en el precio del petróleo pese a la producción de la OPEP+. Foto: Archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) bombeó en mayo una media de 18,82 millones de barriles diarios de crudo, un 34 % menos respecto a la producción de febrero, antes del inicio de la guerra de Irán y del bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde habitualmente transita cerca del 20 % del petróleo y el gas comercializado en el mundo.

También lea: La OPEP+ aumentará sus cuotas de producción de petróleo: ¿qué implica para el mercado?

Unos 9,8 millones de barriles diarios de crudo de la OPEP siguen quedando fuera del mercado, pese a que la mayoría de los socios de la región del Golfo Pérsico afectados por la crisis han conseguido en mayo recuperar algo de su producción perdida.

Estas cifras, calculadas por varios institutos independientes y recogidas en el informe mensual del grupo publicado este jueves, incluyen los 2,1 millones de barriles diarios que produjeron los Emiratos Árabes Unidos (EAU) el pasado mes, aunque el país se retiró de la organización el 1° de mayo.

Con respecto a abril, el retroceso fue de 177.000 barriles diarios, principalmente debido a la caída intermensual de la producción de Irán en 546.000 barriles diarios, hasta los 2,3 millones de barriles diarios.

Arabia Saudita, el mayor productor del mundo, bombeó 6,9 millones de barriles diarios, 157.000 barriles diarios más que el mes anterior pero aún lejos de los cerca de 10 millones de barriles diarios que producía antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran el 28 de febrero pasado los primeros bombardeos contra Irán.

Le puede interesar: Boletas a USD 10 mil, hoteles que no se llenan, deudas millonarias: la otra cara del Mundial

También Irak, Kuwait y los Emiratos consiguieron en mayo subidas modestas de su oferta, aunque fueron insuficientes para cumplir con las aumentadas cuotas de producción que el grupo acordó en los últimos meses.

La sostenida reducción de la oferta se vio reflejada en el precio del barril referencial de la OPEP (compuesto por doce calidades de crudo), que en mayo se vendió a una media de USD 114 (5,5 % más que el promedio de abril).

Por otro lado, los diez estados aliados de la OPEP, con Rusia a la cabeza, bombearon juntos 14,3 millones de barriles diarios en mayo, casi lo mismo que en abril, de forma que la producción total de la llamada alianza OPEP+ (OPEP y aliados) se situó en 33,13 millones de barriles diarios, frente a los 42,75 millones de barriles diarios producidos en febrero.

El pasado domingo, la OPEP+ anunció un nuevo aumento de sus cuotas de producción para el mes de julio. Siete de los 21 países miembros de la organización (Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán) decidieron implementar un ajuste de producción de 188.000 barriles por día, según anunció el grupo en un comunicado.

El aumento es idéntico al aprobado para junio y ligeramente inferior a los de abril y mayo, de 206.000 barriles por día cada uno, tras ajustar la cuota por la salida de Emiratos Árabes Unidos de la organización el pasado 1° de mayo.

Con esta nueva decisión, esos siete productores habrán incrementado sobre el papel sus objetivos de bombeo en cerca de 800.000 barriles diarios desde abril. Pero los analistas han advertido (y las cifras que se conocieron este jueves lo confirman) que los aumentos anunciados tienen un efecto limitado sobre la oferta real debido al impacto de la guerra en Oriente Medio y a las restricciones al transporte marítimo en el Golfo Pérsico.

Los precios del petróleo se mantienen por encima de los USD 90 por barril.

💰📈💱¿Ya se enteró de las últimas noticiaseconómicas?Lo invitamos a verlas enEl Espectador.