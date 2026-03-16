Puerto Antioquia recibe al Pelican Island y prueba su primera descarga a granel

Puerto Antioquia. Foto: Puerto Antioquia

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Puerto Antioquia recibió en Turbo a la motonave Pelican Island, el primer barco a granel que opera en la terminal. Llegó desde Estados Unidos con 18.700 toneladas de maíz y, con esa descarga, el proyecto empezó a mostrar en la práctica lo que llevaba años prometiendo en planos y licencias.

La operación se movió rápido. Más de 8.400 toneladas por día y una descarga completa en 72 horas brutas. La terminal trabajó sin pausa, incluso bajo lluvia, apoyada en sistemas mecanizados en zonas cubiertas y equipos capaces de movilizar hasta 95 toneladas por vehículo.

Puerto Antioquia viene de cruzar varias etapas en poco tiempo. A finales de enero, el Ministerio de Transporte firmó la resolución que lo habilitó para operar comercio exterior. Con ese paso, la terminal, operada por la Sociedad Portuaria Puerto Bahía Colombia de Urabá, quedó con todos los permisos en regla, tras años de trámites ambientales, cierre financiero en 2021 y obras iniciadas en 2022.

La DIAN ya venía acompañando pruebas operativas e informáticas para ajustar controles aduaneros y flujos de carga.

El arribo del Pelican Island es, en los hechos, la primera prueba de fuego.

Detrás hay una apuesta más amplia. La terminal está ubicada en el Golfo de Urabá, una zona que históricamente ha tenido baja participación en el movimiento portuario del país, menos del 1 % hasta hace poco, pero que viene creciendo.

En lo corrido de 2025, Turbo fue la región con mayor incremento porcentual en carga movilizada, con 27 % frente a 2024, al pasar de 897.000 toneladas a 1,14 millones, según cifras de la Superintendencia de Transporte.

Con una inversión cercana a USD 800 millones, Puerto Antioquia fue concebido como terminal multipropósito: contenedores, carga general, granel, vehículos.

Tiene capacidad para atender buques de alto calado y proyecta mover hasta siete millones de toneladas. Parte de esa carga ya está asegurada: productos perecederos como banano y plátano, que hoy salen por la región.

Desde el centro del país, el trayecto hacia Urabá puede reducirse en promedio unos 300 kilómetros frente a otros puertos del Caribe.

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