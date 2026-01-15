Mamá de Yeison Jiménez revela mensajes que él le envió tras su muerte: “Busca un abogado”

Luz Mery Galeano, mejor conocida como “Doña Lucy”, la madre de Yeison Jiménez, concedió la primera entrevista desde que su hijo falleció, el pasado 10 de enero en Paipa, Boyacá.

Además de referirse a los difíciles momentos que vivió cuando supo de la noticia de la muerte del artista, que la mantuvo en shock por más de 26 horas, la señora se refirió a los homenajes que ha recibido el llamado ‘Aventurero’, asi como a lo que procuró inculcarle desde pequeño.

En uno de los momentos de la charla que sostuvo con los presentadores del programa matutino ‘Día a Día’, también se refirió a lo complejo y doloroso que resultaba, en esas primeras horas, pensar en el posible sufrimiento que su hijo habría tenido en sus últimos minutos, por lo cual pedía con clamor que él se le manifestara para saber cómo había sido. Ella le pedía una señal y la buscaba afanosamente.

Los mensajes de Yeison Jiménez a su madre, tras su muerte

En este punto doña Lucy habló de las ocasiones en que Yeison se le ha manifestado, tras la tragedia, siendo la primera cuando él le dijo que estuviera tranquila y no se preocupara por esos últimos minutos.

Ocurrió en casa del artista en Bogotá, a donde doña Lucy llegó el domingo hacia las 2 de la madrugada. Cuando fue a la zona del comedor, vio que todas las sillas estaban acomodadas, menos en la que él se sentaba; se acomodó mientras le hablaba y ahí sintió que alguien le tocaba la espalda suavemente, y se quedó dormida. Recordó que Yeison tenía una mano pequeña y suave.

Al despertar, se sintió más tranquila y recibió una llamada de una amiga, que le decía que tenía un mensaje para ella. Cuando la contactó, ella le dijo que Yeison Jiménez le mandaba a decir: “Que estés tranquila y que no te preocupes por los últimos momentos de él”.

Otras de las manifestaciones o mensajes que recibió de su hijo fue en sueño. “Madre, llegó la hora de que te amarres los pantalones, busques un abogado para que te hagas respetar y me respeten”, mencionó doña Lucy le dijo su hijo instándola a defender su memoria, por ello, buscó un abogado, pues siente que debe proteger el legado de Yeison.

La progenitora también se refirió al oportunismo de personas que han querido aprovecharse de la tragedia. “Hay mucha gente que ha especulado, que ha hablado sin conocerlo, incluso periodistas que han tocado temas delicados. Quiero aclararle a la gente que nosotros no hemos dado declaraciones de nada. Todo lo que se ha dicho son especulaciones”, dijo la madre de Jiménez.

