En el XXIII Congreso Nacional de la Infraestructura, en Cartagena, expertos de la academia, la industria y el ámbito internacional plantearon que la capacidad de un país para…

Una carretera puede tener buenos materiales, diseños técnicamente sólidos y una inversión millonaria. Pero esas condiciones no bastan para garantizar que siga funcionando cuando enfrenta una inundación, un movimiento sísmico o un cambio en las condiciones del terreno.

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En el XXIII Congreso Nacional de la Infraestructura, en Cartagena, expertos de la academia, la industria y el ámbito internacional plantearon que la capacidad de un país para enfrentar eventos extremos comienza mucho antes de que se construya una obra: depende de cómo se planea, de la información disponible y de la posibilidad de incorporar conocimiento científico a las decisiones técnicas.

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Uno de los datos presentados apunta a una de las debilidades del sistema colombiano de ciencia y tecnología. Apenas el 2,5 % de los investigadores trabaja en empresas, frente al 56 % en México, el 26,6 % en Chile y el 26,1 % en Brasil, según el Informe Nacional de Competitividad 2025-2026 del Consejo Privado de Competitividad.

A esto se suma que, en 2023, Colombia destinó el equivalente al 0,31 % del PIB a investigación y desarrollo, de acuerdo con cifras del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología.

Para que las soluciones lleguen a las obras, no basta con investigar cómo identificar zonas expuestas a deslizamientos, diseñar materiales resistentes o anticipar fallas. Se necesita, por encima de todo, que universidades, centros de investigación, empresas y entidades públicas trabajen sobre problemas comunes. Es decir, resolver el Rubik que todavía separa la teoría de la práctica.

De la investigación a las obras

Durante el panel sobre resiliencia se insistió en que Colombia necesita fortalecer la investigación aplicada y crear condiciones para que las empresas incorporen investigadores a sus procesos. También se planteó revisar los esquemas institucionales y contractuales que pueden dificultar el desarrollo de innovación dentro de los proyectos. La discusión incluyó herramientas como inteligencia artificial, gemelos digitales y sistemas de monitoreo, que permiten simular el comportamiento de una infraestructura, seguir su estado y anticipar intervenciones.

Un gemelo digital, por ejemplo, puede reproducir virtualmente una carretera, un puente o una instalación portuaria para evaluar cómo respondería ante distintos escenarios. Su utilidad depende de que existan datos confiables, modelos técnicos adecuados y equipos capaces de interpretar la información. Sin esas condiciones, la tecnología termina siendo una herramienta costosa con poca incidencia en las decisiones.

La distancia entre los recursos disponibles y la capacidad para convertirlos en obras apareció también en otro panel del Congreso, esta vez con representantes de la banca multilateral.

Ramiro López-Ghio, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Colombia, señaló que el país debería invertir cerca del 3,5 % del PIB en infraestructura para cerrar sus brechas, pero actualmente destina entre el 1,8 % y el 1,9 %.

Desde el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Ángel Cárdenas estimó que las necesidades podrían ubicarse entre el 3 % y el 6 % del PIB.

El problema, sin embargo, no termina en conseguir más financiación. López-Ghio citó una evaluación del Departamento Nacional de Planeación según la cual cerca del 30 % de los proyectos financiados con regalías entre 2021 y 2024 no cumplían los requisitos mínimos de estructuración. El Banco Mundial, por su parte, advirtió que alrededor del 58 % de los municipios no cuenta con capacidades suficientes para planear y estructurar proyectos. En otras palabras, incluso cuando hay recursos, una parte de las inversiones puede quedarse atascada antes de convertirse en obras.

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La crisis fiscal

La discusión también puso sobre la mesa el riesgo de reducir la inversión pública en medio del ajuste fiscal. El representante del BID señaló que estudios de esa entidad estiman que un recorte de un punto porcentual en la inversión pública puede reducir el crecimiento económico en aproximadamente 0,7 puntos después de dos años.

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La resiliencia va más allá de las estructuras

La resiliencia exige mirar más allá de los límites físicos de las obras. Desde el sector portuario se expuso la experiencia de un terminal que, tras un movimiento sísmico reciente, no registró daños en sus grúas ni en los contenedores. Sin embargo, algunas viviendas de sus trabajadores sí resultaron afectadas.

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De manera que la continuidad de una operación depende también de las condiciones de las comunidades y de las personas que hacen posible su funcionamiento.

Javier Encinas, director internacional de NISTA, la autoridad británica de infraestructura y transformación de servicios, defendió una visión de sistema. Como referencia, presentó el programa nacional de infraestructura del Reino Unido, que reúne más de 780 proyectos y contempla inversiones de capital por 718.000 millones de libras esterlinas.

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La planeación, explicó, articula prioridades de desarrollo, descentralización, descarbonización y digitalización.

Esa coordinación es un reto dentro de Colombia. Los proyectos se desarrollan en territorios con condiciones geográficas, ambientales y sociales distintas, pero las capacidades técnicas de las entidades encargadas de planearlos y ejecutarlos no son iguales.

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Por eso, los participantes señalaron que la descentralización debe acompañarse de estándares técnicos comunes, asistencia especializada y mecanismos de financiación que permitan a los gobiernos locales preparar inversiones de largo plazo.

El desafío es pasar de la resiliencia como concepto incorporado en los discursos a una condición verificable de los proyectos. Eso implica evaluar los riesgos desde la etapa de diseño, contar con información para tomar decisiones y mantener una relación más estrecha entre quienes producen conocimiento y quienes lo aplican.

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Mientras la investigación permanezca concentrada fuera de las empresas y muchos territorios carezcan de capacidad para estructurar proyectos, una parte de las herramientas y los recursos necesarios para anticipar fallas y mejorar la infraestructura seguirá sin llegar a las obras.

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