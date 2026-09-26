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Qué son las baterías de iones de litio y qué limitaciones tiene para su uso

La demanda mundial de baterías de iones de litio en 2025 fue mil veces mayor que en el 2000, mientras el precio promedio de las unidades cayó 97 %. La industria crece a nivel mundial en vistas de contribuir a las energías renovables, pero ante eso aún persiste la necesidad ambiental de resolver el final de su vida útil.

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Sophie Echappé Palomino
25 de septiembre de 2026 – 08:00 p. m.
AME9318. SANTIAGO (CHILE), 21/10/2024.- Fotografía del 20 de octubre de 2024 de paneles solares fotovoltaicos en la comuna de Colina, en Santiago (Chile). Latinoamérica enfrenta una crisis energética sin precedentes, marcada por apagones prolongados, sequías históricas y redes eléctricas al borde del colapso. Desde los cortes de hasta diez horas diarias en Ecuador, agudizados por la falta de suministro desde Colombia, hasta los apagones de veinte horas en Cuba, que evidencian la obsolescencia de su infraestructura, la región vive un sistema energético débil. EFE/ Elvis González
Imagen de referencia. EFE/ Elvis González

Foto: EFE - Elvis González

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A grandes rasgos la función de la batería de ion de litio es almacenar energía de forma electroquímica para transmitir carga eléctrica a algún dispositivo o máquina. Como una caja de música que guarda dentro de sí el mecanismo que le permite sonar cuando se gira la manija.

Hoy en día, el uso de las baterías de litio es cada vez más recurrente porque tienen la misma capacidad de almacenamiento de energía pero cuentan con un menor peso y menor tamaño, esto facilita que estén instaladas en celulares pero también en carros eléctricos, paneles…

Por Sophie Echappé Palomino

Comunicadora social y politóloga con énfasis en periodismo e investigación para la paz de la Pontificia Universidad Javeriana. Fotógrafa por afición. sechappe@elespectador.com
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