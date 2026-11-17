Abello Vives también fue vicepresidente de Promigas, entre 2018 y 2023. Foto: Grupo Bicentenario

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El ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, preside la junta directiva del Grupo Bicentenario y desde dicha junta se designó a la abogada Natalia Abello Vives como nueva presidenta.

Abello Vives es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con cuatro especializaciones en liderazgo, gerencia y estrategia en las universidades de Harvard, Yale y Pittsburgh, en Estados Unidos.

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