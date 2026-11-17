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El ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, preside la junta directiva del Grupo Bicentenario y desde dicha junta se designó a la abogada Natalia Abello Vives como nueva presidenta.
Abello Vives es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con cuatro especializaciones en liderazgo, gerencia y estrategia en las universidades de Harvard, Yale y Pittsburgh, en Estados Unidos.
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Cuenta, además, con una trayectoria de más de 30 años en posiciones de alta dirección, en sectores público y privado relacionados con el liderazgo empresarial, con el gobierno corporativo, con la gestión estratégica, con el relacionamiento institucional y con la formulación de políticas públicas.
Se desempeñó como ministra de Transporte de Colombia entre agosto de 2014 y mayo de 2016 para luego ser embajadora de Colombia en Uruguay durante poco más de dos años.
Los últimos cargos en los que está vinculada son en Ruta Costera, como gerente general, y en Fundación Acres, como miembro del consejo directivo.
Según afirma el Grupo Bicentenario, Abello Vives llega en un momento donde debe poner de prioridad el fortalecimiento del conglomerado financiero del Estado, "promoviendo una visión estratégica compartida entre sus empresas, la generación de valor económico y social, la solidez institucional y el aporte de la banca pública al desarrollo del país".
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Miryampdc(vjlqj)•Hace 51 minutosExcelente la Dra Natalia Abello, la conoci desde cuando trabajó en la Alcaldía de Barranquilla en un cargo de liderazgo. Le deseo éxitos porque donde llega, todo progresa. Además, siempre atendió de manera oportuna a la prensa en Barranquilla,.
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Lucila(60806)•Hace 1 horaPor quê,sôlo costenos,manejando los centros donde se maneja dinero y conexiones? Es muy raro….con la fama que tienen, …….por algo serâ!!