Reforma pensional: Cámara negó tres de las 10 proposiciones que ordenó tramitar la Corte

En la noche de este martes, la plenaria votó tres de estas proposiciones y las negó: las de los artículos 11, 14 y 19. Las otras siete quedaron pendientes y el debate se retoma este miércoles, 28 de…

La plenaria de la Cámara de Representantes empezó a votar, una por una, las 10 proposiciones que la Corte Constitucional le ordenó tramitar nuevamente tras encontrar vicios en la aprobación de la reforma pensional: nueve que recaen sobre artículos de la Ley 2381 de 2024 (el 11, 14, 19, 23, 36, 63, 84, 92 y 93) y una para incluir un artículo nuevo.

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En la noche de este martes, la plenaria votó tres de estas proposiciones y las negó: las de los artículos 11, 14 y 19. Las otras siete quedaron pendientes y el debate se retoma este miércoles, 28 de octubre, a las 10:00 a. m. Cabe recordar que la Corte le dio a la Cámara de Representantes 30 días hábiles para subsanar los vicios, contados desde el 17 de septiembre, cuando notificó la sentencia. El plazo vence este jueves, 29 de octubre. La mesa directiva de la corporación pidió 30 días adicionales a la Corte Constitucional, pero hasta la noche de este martes no se conocía una respuesta del alto tribunal.

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Lo que técnicamente está haciendo la Cámara se llama trámite de subsanación, un mecanismo por el cual la Corte Constitucional, cuando encuentra vicios de procedimiento en un proyecto que se pueden corregir, lo devuelve al Congreso para que enmiende el defecto, como lo prevé el artículo 202 de la Ley 5 de 1992.

En este caso, el origen de esos vicios está en 2024: según la Corte, durante la aprobación de la reforma pensional hubo propuestas de modificación que no se discutieron ni se votaron. Por ello, el alto tribunal dejó en firme la mayor parte de la ley que reglamenta el nuevo sistema pensional (que entra en vigencia el 1 de abril de 2027) y devolvió a la Cámara solo lo que había quedado viciado, para que lo corrija. Esto es, dicho sea de paso, una situación jurídica pocas veces vista.

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¿Qué se discute en la Cámara?

De nuevo, son diez proposiciones: nueve que recaen sobre artículos de la ley y una para incluir un artículo nuevo. Esto es lo que busca cada una:

Artículo 11: propone establecer que las cuentas individuales del pilar contributivo, en el componente de ahorro individual, incluidos los aportes voluntarios, son propiedad del afiliado y de naturaleza privada, y que constituyen un patrimonio autónomo independiente del administrador, del Estado y del Tesoro.

Artículo 14: busca que el sistema de equivalencias y el cálculo de los bonos pensionales se determinen mediante un cálculo técnico actuarial elaborado por el Departamento Nacional de Planeación.

Artículo 19: plantea precisar que la regulación de los fondos de pensiones debe respetar el libre mercado y la autonomía de inversión de los agentes.

Artículo 23: pide eliminar el parágrafo transitorio que establece la comisión de las AFP sobre los activos administrados.

Artículo 36: propone subir de 850 a 1.000 el mínimo de semanas que se exige a las mujeres con hijos tras aplicar la reducción por hijo, y agregar un parágrafo que excluya de ese beneficio a las mujeres cobijadas por el régimen de transición.

Artículo 63: busca reglamentar la inversión de recursos, teniendo en cuenta el impacto fiscal de mediano y largo plazo de los fondos generacionales, y agregar un parágrafo que evite que esos recursos sean considerados créditos del Gobierno para financiar emergencias económicas.

Artículo 84: plantea aclarar que todas las pensiones estarán exentas del impuesto sobre la renta, salvo en lo que excedan de 1.000 UVT mensuales.

Artículo 92: pide ajustar, enmendar y ampliar los lineamientos sobre principios, conformación, funciones y administración del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo.

Artículo 93: propone eliminarlo. Es el artículo sobre el trato diferencial para comunidades étnicas.

Artículo nuevo: busca prohibir que las administradoras del régimen de ahorro individual con solidaridad actúen en caso de conflicto de intereses.

Hacia las 8:15 p. m. de este martes, la plenaria de la Cámara de Representantes levantó la sesión. Anunció que se reanudará este miércoles, 28 de octubre, a las 10:00 a. m.

Hasta ese momento, la plenaria había negado tres de las diez proposiciones que la Corte Constitucional le ordenó tramitar: las de los artículos 11, 14 y 19. Quedan por votar las de los artículos 23, 36, 63, 84, 92 y 93, y la del artículo nuevo.

El plazo que dio la Corte para subsanar los vicios vence este jueves, 29 de octubre.

La plenaria de la Cámara de Representantes negó la proposición sobre el artículo 19, la que buscaba precisar que la regulación de los fondos de pensiones debe respetar el libre mercado y la autonomía de inversión de los agentes. Hubo 94 votos negativos.

Antes de la votación, el representante Juan Manuel Londoño, del Partido Conservador, la misma bancada del autor de la proposición, explicó que su sentido era que el ahorro debe ser regulado por los agentes y que se respete la autonomía en la inversión. Según Londoño, eso responde al artículo 333 de la Constitución, que garantiza la libertad económica.

En contra de esta proposición habló el representante José Octavio Cardona, del Partido Liberal, quien dijo que la proposición va en contra del artículo 63 de la propia reforma y que es inconveniente. “No puede ser que hoy le digamos al país que los fondos pueden tener autonomía de inversiones cuando el Estado tiene que garantizar el cuidado de un recurso que es propiedad de cada uno de los colombianos”, afirmó.

La plenaria de la Cámara de Representantes negó la proposición sobre el artículo 14, la que buscaba que el sistema de equivalencias y el cálculo de los bonos pensionales se determinen mediante un cálculo técnico actuarial elaborado por el Departamento Nacional de Planeación. Hubo 94 votos negativos.

La plenaria de la Cámara negó la primera proposición de la votación, la del artículo 11. Esta buscaba establecer que las cuentas individuales del pilar contributivo, incluidos los aportes voluntarios, son propiedad del afiliado y de naturaleza privada, y que constituyen un patrimonio autónomo independiente del administrador, del Estado y del Tesoro. Hubo 93 votos negativos y uno positivo.



Hacia las 7:30 p. m., la plenaria de la Cámara de Representantes inició la votación de las proposiciones sobre los artículos de la reforma pensional que la Corte Constitucional devolvió. Se votarán una por una. El ponente Víctor Manuel Salcedo, representante por el Partido de La U, dijo que la discusión empezará con el artículo 11, inciso cuarto.

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Desde pasadas las 2:00 p. m., la plenaria votó bloques de impedimentos de representantes. En su mayoría, se trató de congresistas que dijeron no hacer parte de la corporación cuando se aprobó la reforma, por lo que consideraron que no podían pronunciarse sobre un trámite que no les correspondió.

La discusión que arrancó este martes tiene límites. Teniendo en cuenta que la Corte Constitucional ya declaró ajustados a la Constitución los demás artículos de la reforma pensional y dijo que su trámite en el Congreso terminó, no se pueden tocar en esta votación: cambiarlos solo sería posible con otro proyecto de ley. Por eso, en estas sesiones solo se aceptarán proposiciones que tengan una relación directa con los artículos que la Corte devolvió. En otras palabras, la Cámara no está discutiendo la reforma pensional en su conjunto, sino únicamente esos puntos.

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