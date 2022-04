Reforma pensional: estas son las propuestas de los candidatos presidenciales

Imagen de referencia. Foto: GETTY IAMG

Reformar las pensiones es una promesa que han incumplido los últimos Gobiernos. Colombia tiene hoy un sistema que sólo pensiona a uno de cada cuatro adultos mayores, que muchas veces deja a los afiliados en el lado que menos beneficios les otorga y que es insostenible.

Hacer una reforma debería ser una de las principales tareas del próximo Gobierno, teniendo en cuenta la inequidad que genera la competencia entre Colpensiones y las administradoras de fondos de pensiones (AFP), los subsidios que en el Régimen de Prima Media llegan a quienes no los necesitan, entre una larga lista de elementos que actualmente no están funcionando.

Para los expertos, sin duda, la prioridad es la cobertura. Vale la pena recordar que en el país hay 4,9 millones de personas mayores sin pensión, de este grupo, 1,7 millones de adultos mayores en condición de vulnerabilidad reciben el subsidio del programa Colombia Mayor, $80.000 al mes.

Estos son solo algunos de los elementos que evidencian la urgencia de hacer una reforma pensional. En el marco del Congreso Internacional FIAP Asofondos, en Cartagena, los candidatos presidenciales hablaron sobre pensiones, algunas propuestas ya estaban en sus planes de Gobierno, otras eran desconocidas hasta ahora. El candidato Gustavo Petro, que ha detonado importantes debates sobre qué debería pasar con las AFP, no asistió. Según el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, la invitación se mantuvo abierta hasta el último momento.

Ahora sí, les contamos cuáles son las propuestas de Ingrid Betancourt (Verde Oxígeno), Rodolfo Hernández (Candidato por firmas), Sergio Fajardo (Coalición Centro Esperanza), Federico Gutiérrez (Coalición Equipo por Colombia) y Enrique Gómez (Salvación Nacional).

Ingrid Betancourt

Betancourt habló de tres problemas: la cobertura, el desequilibrio de un “sistema aberrante” por el favorecimiento de las pensiones más altas en el régimen público y la sostenibilidad.

“La propuesta es que vayamos pensando en lograr un seguro de vejez que nos permita una cobertura universal del sistema de pensiones”. Propone un monto de $480.000 mensuales, para quienes contribuyen y no alcanzan a cumplir con la semanas (1.150 en las AFP y 1.300 en Colpensiones), especialmente las mujeres que se dedican a labores de cuidado.

En el régimen de Prima Media, según la candidata, nueve de cada 10 pensiones no logran los requisitos y se les devuelven los saldos sin intereses. “Es una expropiación a los más pobres. Quienes no alcanzan a pensionarse y subsidian a quienes están en una oficina”. Para solucionar ese problema, propone un pilar semi-contributivo con mesadas de cerca de un salario mínimo, de acuerdo con los aportes que haya hecho el afiliado.

Para el pilar contributivo, asegura que la competencia es desleal por los subsidios en Colpensiones, un “problema de justicia”. Propone que los dos pilares funcionen con un sistema de capitalización en el largo plazo, aunque la candidata aseguró que no eliminaría en principio el Régimen de Prima Media. También afirmó que aunque la propuesta no es popular, es necesario aumentar la edad de pensión en 60 años para las mujeres y 65 para los hombres.

En cuanto qué haría con los subsidios a las pensiones altas, explicó que la mesada no se debe calcular, según la cotización de los últimos años. “En vez de apoyar a nuestra población vulnerable, logrando cobertura total, se lo estamos dando a quienes tienen pensiones de cinco salarios mínimos, que no lo necesitan”.

También aprovechó para lanzar un comentario sobre la inasistencia de Petro, asegurando que “no puso la cara” cuando ha sido él quien ha hecho “las propuestas más populistas”.

Sergio Fajardo

Fajardo propuso un apoyo económico de $500.000 para los mayores de 65 años que no tienen ingresos, “un avance frente al programa Colombia Mayor que hoy entrega $80.000″. Para conseguir ese dinero, cerca de $18 billones, el candidato propone una reforma tributaria ambiciosa.

Su propuesta en materia pensional incluye un pilar básico, universal, en el que quienes ganan hasta dos salarios mínimos se encuentren afiliados al sistema público, de ahí en adelante entrarían las administradoras de fondos de pensiones.

La competencia desaparecería en este sistema porque sería complementario. La propuesta de Fajardo es un sistema de pilares, un modelo que han planteado varias organizaciones y expertos. Frente a la pregunta de qué haría para lograr que pase la reforma que financiaría la pensión solidaria, aseguró que no planea negociar con los congresistas a cambio de favores, sino presentar y atender las necesidades del país.

También se refirió al malestar social y al estallido, la corrupción, la inseguridad, la desigualdad y el problema laboral. El candidato también habló de la necesidad de crear 1,5 millones de empleos formales.

Enrique Gómez

El candidato habló de la importancia de solucionar el problema de la informalidad, pues de lo contrario “cualquier sistema va a fracasar”.

Gómez propone educar a la población para el ahorro, dijo que no va “expropiar el ahorro pensional” y sostuvo que el “subsidio permanente es el facilismo del mal gobernante”.

“Repartimos $1,2 billones de ingreso solidario, pero no hay con qué pagarlo. (...) El marco fiscal habla de endeudamiento de 70% del PIB. No se puede sacar el cuerpo a los problemas estructurales”, afirmó.

La principal propuesta de Gómez es desmontar el Régimen de Prima Media. También propone cambiar los regímenes especiales. Respecto a la pensión de Policías y Militares, dijo que el sistema actual “es un más negocio” y que hay que reformarlo. No planteó cómo hacerlo, pero sí dijo que debe haber una transición.

Federico Gutiérrez

Para el candidato hay que crear un sistema sostenible, equitativo y con cobertura. Gutiérrez propone una reforma en la cual los subsidios lleguen a los más pobres y no a quienes tienen más recursos. Su propuesta incluye que tres millones de adultos mayores reciban un subsidio de $330.000 , aumentando el programa Colombia Mayor que hoy llega a 1,8 millones con $80.000.

En la propuesta de Gutiérrez no habría cambios en el sistema mixto (RPM y RAIS), pero sí se reformaría Colpensiones, pasando de 25 años de cotización a 22 años para quienes tienen ingresos de un salario mínimo. Frente al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, dijo que se garantizará el ahorro.

“Hablan de sistema de pilares, pero tenemos que hacer un sistema sostenible”, dijo. Además, aseguró que hay que pensar en quienes se pensionarán en el futuro, pero también en las personas mayores que hoy se encuentran en la pobreza.

El candidato dijo que no modificará la edad de pensión, aseguró que el país debe crear su propio modelo y se refirió a la informalidad laboral, que, asegura, “es el problema estructural”. Para conseguirlo, propone enfocarse en la educación y eliminar las brechas desde la infancia, pero también generar estímulos para el primer empleo de los jóvenes, manteniendo los incentivos.

Al final, afirmó que Colombia necesita cambios, pero “sin saltos al vacío como le ocurrió a Venezuela”.

Rodolfo Hernández

El candidato habló sobre la bomba de tiempo que hay en el sistema pensional “cuando tenemos comprometidos casi $40 billones que hay que entregar en subsidios” que no llegan a los sectores de la población más vulnerable. Su principal cambio en el sistema sería eliminar los subsidios en Colpensiones.

Hernández comparó los recursos que se invierten en Colpensiones y los recursos que se destinan al programa Colombia Mayor.

La propuesta que está en el plan de Petro

Según su plan de Gobierno, esta sería la reforma:

Pilar solidario básico: Bono pensional no contributivo equivalente a medio salario mínimo para quienes hoy día no tienen derecho a la pensión.

Pilar contributivo: cotización obligatoria a Colpensiones de uno a cuatro salarios. Las personas cuyos ingresos sean superiores a cuatro salarios mínimos “decidirán libremente dónde cotizar el excedente; en este pilar participarán las Administradoras de Fondos de Pensiones”.

Ahorro voluntario complementario: quienes quieran complementar su pensión podrán ahorrar en un fondo voluntario de pensiones.

La propuesta de la Misión de Empleo

De acuerdo con la Misión de Empleo para alcanzar la universalidad en materia de pensiones de retiro hay que crear una pensión ciudadana financiada de la tributación general, más una pensión que refleje las contribuciones de quienes participaron en el mercado laboral. Es decir, la propuesta incluye dos elementos: una pensión universal ciudadana y una pensión complementaria.

En este modelo, los trabajadores tendrían que contribuir durante todo el tiempo que trabajan e independientemente de sus ingresos y de si están o no en una empresa, teniendo en cuenta que quienes reciban pocos recursos tendrían ayuda del Estado para poder contribuir. En el régimen pensional complementario, el análisis de la Misión no contempla las ventajas de que este sea operado por un fondo común o por cuentas individuales. Sin embargo, los expertos sí recomiendan que, en caso de que se haga a través de cuentas individuales, se revisen las comisiones de las empresas administradoras, “que deberían acercarse más a sus costos de operación, y que además ya no incluirían ninguna garantía de pensión mínima”.

La reforma pensional que propone Asofondos

La Asociación propone una reforma integral del sistema de protección a la vejez que incluye dejar Colombia Mayor, cubrir la línea de pobreza con $331.000 y llegar a todos los mayores de 65 años que se encuentran en Sisben I y II.

Otro punto de la propuesta es crear un régimen semi-contributivo, una especie de BEPS con lo que hoy son las devoluciones de saldos para convertirlos en una renta vitalicia. Finalmente, la idea de Asofondos es que el régimen contributivo, en lugar de tener dos regímenes, sea de capitalización con administradoras de fondos de pensiones públicas y privadas, operadas bajo las mismas reglas.

