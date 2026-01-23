Regalías financiaron obras de agua y vivienda en territorios PDET en 2025

Imagen de referencia. Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

El acceso al agua, saneamiento, desarrollo territorial vivienda rural y espacio urbano son algunos de los servicios básicos que requieren todos los municipios. Sin embargo, no todos están en las mismas condiciones.

Para avanzar en los programas de los municipios priorizado dentro de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), una importante fuente de financiación provino de los recursos del Sistema General de Regalías, para 2025.

De este modo se aprobaron en el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Paz de 18 proyectos por COP 255.368 millones.

Los resultados son el reflejo de la metodología de Asistencia Técnica Integral brindada por el Ministerio de Vivienda a las entidades territoriales, gracias a la cual se logró la emisión de 264 conceptos técnicos a 57 proyectos por un valor de COP 740.934 millones.

Las inversiones aprobadas impactan a 22 municipios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) ubicados en 13 departamentos del país, entre ellos:

Putumayo

Cauca

Chocó

Córdoba

Bolívar

Arauca

La Guajira

Antioquia

Nariño

Sucre

Meta

Todos estos son territorios que concentran brechas históricas en el acceso a servicios básicos y condiciones de hábitat.

Los proyectos fueron presentados por las alcaldías de municipios como Orito, Puerto Asís, El Tambo, Caloto, Tierralta, Valencia, Murindó, Istmina, San Juan del Cesar, Tame, Palmito y Puerto Concordia, producto de un esfuerzo conjunto con el Ministerio.

La inversión se distribuye en 13 proyectos de agua potable y saneamiento básico, tres de vivienda rural y dos de espacio urbano y territorial. El objetivo es que el esfuerzo administrativo y financiero se traduzca en mejoras sostenibles en la calidad de vida de las comunidades y en el fortalecimiento de las capacidades locales.

