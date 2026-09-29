Regasificadora de Cartagena ya opera a plena capacidad tras superar falla

El pasado viernes se conoció que una falla técnica obligó a sacar de operación uno de esos trenes y que la capacidad de la terminal bajaría de 475 a 400 millones de pies cúbicos por día. La empresa informó que la reducción se mantendría hasta…

La regasificadora de Cartagena volvió a operar a plena capacidad. SPEC LNG informó que, desde las 10:36 a.m. de este martes 29 de septiembre, la terminal puede entregar de nuevo hasta 475 millones de pies cúbicos de gas por día, luego de concluir los trabajos en uno de sus cuatro trenes de regasificación.

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El pasado viernes se conoció que una falla técnica obligó a sacar de operación uno de esos trenes y que la capacidad de la terminal bajaría de 475 a 400 millones de pies cúbicos por día. La empresa informó que la reducción se mantendría hasta el 1 de octubre, pero los trabajos terminaron dos días antes.

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Ese mismo viernes, el Ministerio de Minas y Energía declaró un racionamiento programado de gas natural, con un orden de prioridad para entregar el suministro disponible.

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¿Qué hace la regasificadora de Cartagena?

Colombia trae parte de su gas natural del exterior, con orígenes que pueden ser Estados Unidos o Trinidad y Tobago. Para transportarlo, el gas se convierte en líquido y llega en buques especializados. Al llegar hay que devolverlo a su estado gaseoso para inyectarlo a la red nacional, y eso es lo que hace la terminal de SPEC LNG en Cartagena. Por ahora, es la única infraestructura del país que se encarga de esto.

El proceso de regasificación ocurre en una unidad flotante de almacenamiento y regasificación, conocida como FSRU, que tiene cuatro trenes de regasificación, es decir, cuatro equipos que hacen esa conversión. Con los cuatro operando, la terminal puede entregar hasta 475 millones de pies cúbicos de gas por día, una medida de volumen.

Colombia importa gas desde 2016 para respaldar la generación de energía con plantas térmicas. Desde diciembre de 2024, por la declinación de los campos locales, también lo necesita para atender a hogares, comercios e industrias. Según un informe de Promigas, en lo corrido del año el gas importado ha representado el 28 % del suministro del país, y en agosto llegó a 34 %. Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, explicó que la dependencia del gas que entra por SPEC es de casi 35 %.

La falla que llevó a un racionamiento de gas

La reducción de 75 millones de pies cúbicos por día debido a la falla en SPEC tuvo consecuencias de talla nacional. El viernes 25 de septiembre, el Ministerio de Minas y Energía declaró un racionamiento programado de gas natural en el país. Básicamente, el gas disponible dejó de repartirse como siempre y pasó a entregarse por orden de prioridad.

Primero se garantizó la demanda esencial: hogares, hospitales, colegios, transporte masivo y otros usuarios prioritarios. Después venía la generación térmica, las plantas que usan gas para producir electricidad y respaldar el sistema. Luego, las industrias necesarias para abastecer las refinerías, y por último los demás usuarios con contratos vigentes, según el gas que hubiera.

El Ministerio tomó la decisión con base en análisis del Consejo Nacional de Operación de Gas (CNO Gas) y de la dirección de Hidrocarburos de la cartera. Según los datos del CNO Gas, sin ninguna medida habría faltado gas para la demanda esencial: una restricción de 15 giga BTU por día, lo que habría dejado sin servicio a algunos hogares, comercios, hospitales y colegios.

Las térmicas, explicó Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), tendrían una “afectación menor”, que se resolvería encendiendo otras plantas que funcionan con carbón o con gas. El golpe, dijo, lo sentiría la industria: “Será una afectación importante porque es el equivalente al 7 % del total de lo que consume Colombia en gas natural”.

Cuando se declaró la medida, no estaba claro qué empresas y en qué regiones tendrían problemas de suministro.

De acuerdo con el Ministerio, el racionamiento se levantaría cuando SPEC LNG confirmara que la falla fue superada y se restablecieran las condiciones para entregar el gas importado. Esa señal llegó este martes.

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