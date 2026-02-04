Disminuye calado en el puerto de Barranquilla: gremio reclama solución al Gobierno

El gremio del sector advirtió que la situación pudo evitarse con recursos oportunos y reclamó al Gobierno mayor continuidad en el dragado. Foto: Dimar

Los aguaceros en Barranquilla, que caen como cortinas de agua, están pasando factura en el puerto.

Debido a la alta sedimentación por el incremento de las lluvias y un mayor caudal (cortesía de las condiciones meteomarinas propias de la temporada), el calado del canal pasó de 10 metros a cerca de 9,2 metros. Según la Cámara Colombiana de la Infraestructura, “esta disminución ha generado restricciones temporales para el ingreso de embarcaciones de gran porte”.

La situación obliga a reprogramar arribos, ajustes de carga y maniobras que aumentan los costos logísticos, dejando en vilo cargas superiores a las 30.000 toneladas que requieren profundidades cercanas a los 10 metros. Esto afecta, por ejemplo, los embarques de maíz provenientes de Estados Unidos, “un insumo clave para múltiples cadenas productivas del país”, añadió el gremio.

Entre enero y septiembre del año pasado (el último informe disponible), el puerto de Barranquilla movilizó 9,14 millones de toneladas, una disminución de 600.000 toneladas frente a 2024.

Y no es exclusivo de la capital del Atlántico. A nivel nacional, el tráfico portuario ha mermado: pasó de 135 millones de toneladas durante ese mismo periodo de 2024, a 126,7 millones en 2025, según cifras de la Superintendencia de Transporte.

La CCI explicó que la situación pudo ser “evitable” si las vigencias futuras (los pagos a largo plazo para proyectos de infraestructura) se hubieran dado a tiempo, pero “se dio de forma tardía: en diciembre de 2025”.

“Esto impidió adelantar con debida anticipación los trámites administrativos y de visado requeridos para la permanencia y operación de la draga en el país”, detalló, obligando a congelar las labores en el dragado durante un “periodo crítico”.

Su presidente ejecutivo, Juan Martín Caicedo, afirmó que se requiere más “continuidad, planeación y recursos asegurados” para evitar depender de “aprobaciones tardías o decisiones de corto plazo”.

El gremio reclamó al Gobierno para que garantice de manera oportuna los recursos necesarios para iniciar las labores de mantenimiento y recuperación de profundidades.

