El bitcoin cae a USD 72.000 mientras los operadores atraviesan una “crisis de confianza”

El mercado cripto en general ha perdido más de USD 460.000 millones en valor desde finales de enero. Hoy, un bitcoin equivale a COP 266 millones. Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El bitcoin cayó brevemente hasta alrededor de los USD 72.000, un nivel que no se veía desde hacía 15 meses, debido a una amplia ola de aversión al riesgo que se apoderó de los mercados mundiales.

La mayor criptomoneda del mundo prolonga así una espiral bajista que le ha hecho perder más del 40 % desde su máximo alcanzado en octubre del año pasado. El bitcoin cayó hasta 5,4 % hasta los USD 72.047 el miércoles. Se trata del nivel más bajo desde el 6 de noviembre de 2024, el día después de que Donald Trump fuera reelegido presidente de Estados Unidos.

“El mercado está atravesando actualmente una ‘crisis de confianza’“, afirmó Shiliang Tang, socio director de Monarq Asset Management.

Mientras que las primeras etapas de la caída se debieron a liquidaciones específicas de criptomonedas, la presión del miércoles está relacionada con una tensión más amplia entre activos.

Los mercados entraron en un periodo de ventas sincronizadas el miércoles, con el Nasdaq 100 cayendo más de 2 % y pérdidas que se extendieron por el software, los fabricantes de chips y otros sectores del mercado de valores sensibles a los tipos de interés.

«No estamos viendo mucho pánico entre nuestros clientes, sino más bien que el BTC ha cotizado en consonancia con el Nasdaq en los últimos dos días a la baja», dijo Greg Guttas, jefe de operaciones extrabursátiles de la empresa de inversión en criptomonedas Flowdesk.

Los flujos hacia los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin que cotizan en Estados Unidos siguen siendo irregulares. Después de registrar unos USD 562 millones en entradas netas el lunes, los inversores retiraron USD 272 millones del grupo el martes, según datos recopilados por Bloomberg.

Crece el escepticismo sobre el papel del bitcoin como refugio seguro durante las tensiones del mercado. La moneda ha bajado casi un 40 % desde su récord de octubre, y el mercado de criptomonedas en general ha perdido más de USD 460.000 millones en valor desde finales del mes pasado.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.