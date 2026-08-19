Ricardo Valencia es el nuevo director del DANE para el Gobierno de De la Espriella

Funcionarios del DANE. Imagen de referencia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Ricardo Valencia Ramírez fue nombrado como el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) mediante el Decreto 1260 del 19 de agosto de 2026 de la Presidencia de la República del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

El nombramiento rige desde la fecha de publicación del decreto y llega en reemplazo de la saliente directora, Piedad Urdinola.

El DANE es la entidad encargada de producir y comunicar información estadística oficial para Colombia.

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Dicha información se concibe como un bien público, por lo que es esencial que mantenga altos estándares de calidad y rigor técnico para la toma de decisiones a nivel nacional y territorial, pues es una herramienta que ayuda a focalizar las políticas públicas.

¿Quién es Ricardo Valencia Ramírez?

El nuevo director del Departamento es economista de la Universidad Javeriana, de acuerdo con su perfil público. Y ha desempeñado cargos como coordinador de proyectos para la Fundación Avina y de gestión integral de residuos en la Sierra Nevada de Santa Marta.

También pasó por el DANE como subdirector en el Gobierno de Iván Duque, entre septiembre de 2018 y agosto de 2022. Posteriormente, fue consultor en mercado laboral y calidad de vida en Desmarginalizar Consultores y consultor de datos en varias entidades. Actualmente se desempeñaba como independiente.

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