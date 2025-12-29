Así quedó el salario mínimo 2026: esto es lo que recibirá con el auxilio de transporte

El presidente Gustavo Petro estableció el incremento del salario mínimo para el año 2026. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Tras un intento fallido por concertar el aumento del salario mínimo, el presidente Gustavo Petro decretó que este tendrá, para el año 2026, un incremento de 23 %.

Esto quiere decir que el salario mínimo que regirá desde el primero de enero será de COP 1.750.905, mientras que el auxilio de transporte (que es obligatorio para todos los trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos) queda en 249.095.

Si se compara con el ingreso que recibieron los trabajadores en 2025, el salario mínimo en 2026 subió COP 327.405, mientras que el auxilio de transporte aumentó COP 49.095.

No fue posible la concertación

La ley 278 de 1996 establece que el incremento del salario mínimo debe acordarse entre empleadores, trabajadores y Gobierno. Esto se hace a instancias de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

En esa mesa tienen asiento gremios (como Fenalco, la Andi, ACOPI y la SAC), centrales obreras (CUT, CGT, CTC) y el Gobierno, representado por el Ministerio de Trabajo.

Desde septiembre, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, había dicho que este año no se sentaría en la mesa de concertación, pues consideraba que no había condiciones para concertar un incremento, ya que desde el Gobierno se buscaría un aumento considerable (de por lo menos 11 %) que dejaría la cifra de los gremios (calculada básicamente con la inflación más la productividad) muy distante.

Sin embargo, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, insistió en que la responsabilidad en torno al mínimo es de su cartera, razón por la cual citó, como corresponde, a la comisión para concertar.

Las centrales obreras propusieron un aumento del 16 % tanto para el salario mínimo como para el auxilio de transporte en 2026. Esto habría llevado el salario a COP 1.651.260 (un incremento de COP 227.760), mientras que el auxilio subiría a COP 232.000 (COP 32.000 más). En conjunto, el ingreso mensual de los trabajadores ascendería a COP 1.883.260.

Respaldaron su propuesta con varios argumentos. Según explicó Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el aumento del 16 % en parte obedece al informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que advierte una brecha de 50 puntos porcentuales entre el ingreso de los trabajadores que dependen del salario mínimo en Colombia y el denominado salario mínimo vital y móvil, es decir, aquel que permite a un empleado y su familia cubrir sus necesidades básicas.

El ministro Sanguino señaló semanas atrás que este último salario sería de COP 3 millones para un hogar de cuatro integrantes.

Arias también sostuvo que parte del 16 % propuesto busca saldar una “deuda histórica” acumulada durante las concertaciones del salario mínimo en los últimos 20 años. Según las centrales, a los trabajadores no se les ha reconocido de manera adecuada su aporte a la productividad. Por eso, los economistas de estas organizaciones calculan que existe un rezago de otros 50 puntos porcentuales en el salario mínimo que aún no ha sido compensado.

En otras palabras, las cuentas que hacen las centrales estiman que hoy el salario mínimo es la mitad de lo que debería.

Por otra parte, la carta que destaparon los empresarios se encontraba muy lejos de la planteada por las centrales. Gremios como la ANDI, ACOPI y la SAC propusieron un aumento de 7,21 %. Con este ajuste, el salario mínimo habría subido en COP 102.634, para ubicarse en COP 1.526.134, mientras que el auxilio de transporte se incrementaría en COP 14.420, hasta COP 214.420. En total, el ingreso mensual de los trabajadores habría quedado en COP 1.740.554.

Lo que separó a trabajadores de empresarios fueron COP 142.706.

Los gremios también presentaron argumentos para sustentar su propuesta. La presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI), María Elena Ospina, señaló que para construir esta propuesta se tuvo en cuenta la inflación observada (5,3 %), así como la Productividad Total de los Factores (PTF), que es del 0,91 %. A esto se le sumaron 100 puntos básicos de ganancia real adicional, para ese total del 7,21 %.

Ospina dijo que, si se tiene en cuenta que solo 2,4 millones de los 23 millones de ocupados en Colombia ganan un salario mínimo, la propuesta empresarial resultaba responsable tanto para las compañías como para los trabajadores. Recordó que muchos cobros están indexados a este ingreso, por lo que un aumento excesivo podría presionar el costo de vida y acelerar la carestía en el país.

Se llegó el 15 de diciembre, que es el primer plazo que establece la mencionada ley para concertar el incremento, pero para entonces las partes seguían muy distanciadas. En los siguientes días el ministro Sanguino intentó acercarlas, mediante el estudio de las salvedades que se presentaron y reuniones bilaterales, pero todos estos intentos fueron infructuosos.

Tal como lo establece la ley, cuando no hay concertación la responsabilidad de definir el incremento es del presidente Gustavo Petro, quien lo hizo por tercer año consecutivo.

