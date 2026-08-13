D1, Ara, Grupo Éxito y otras empresas: así están ayudando a damnificados por el terremoto

Avianca ha movilizado más de 150 toneladas de ayuda humanitaria durante los primeros dos días de la emergencia. Foto: Avianca

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Han pasado tres días desde el terremoto de 7,4 que afectó a varias zonas de Colombia y que ha dejado más de 270 muertos, 1.958 heridos y más de 25.000 familias damnificadas (según las últimas cifras oficiales).

En medio de la tragedia, Colombia ha mostrado su solidaridad.

Varias empresas se han sumado a la campaña “Colombia, un solo corazón”, dirigida por la primera dama, Ana Lucía Pineda, con el propósito de coordinar la atención a las familias afectadas; otras han ido anunciando donaciones y apoyos.

En esta nota mencionamos algunos de los anuncios recientes de las empresas, no sin antes aclarar que hay muchas más y que, además de la solidaridad del sector privado, miles de familias colombianas están aportando tiempo y recursos.

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D1

De la mano de la Fundación Santo Domingo, D1 anunció la donación de 1.000 toneladas de alimentos no perecederos y artículos de primera necesidad para apoyar a las familias y territorios más afectados por el sismo.

La empresa también activó una iniciativa en su red nacional de tiendas para que los clientes puedan adquirir kits de alimentos o de aseo personal por COP 15.000 y COP 30.000. Por cada kit donado por los clientes, D1 entregará otro adicional como parte de las 1.000 toneladas anunciadas.

La distribución de los recursos se coordinará con autoridades locales, comités de gestión del riesgo, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), el Banco de Alimentos de Bogotá y otras fundaciones aliadas.

Grupo Éxito

Grupo Éxito y Fundación Éxito han entregado ayuda alimentaria a 3.500 familias afectadas por el sismo en San José del Palmar (Chocó), Cali, Pereira y Manizales. Los colombianos también pueden contribuir a esta iniciativa mediante “Goticas”, disponibles en las tiendas físicas, o a través de la página de la Fundación Éxito.

La compañía también reforzó su oferta de productos con menores precios con las estrategias “ImPRECIOnantes” y “Precio Insuperable”, que reúnen más de 1.300 referencias para facilitar el ahorro de los hogares. La oferta incluye productos de la canasta básica, como aceite, agua, arroz, atún, café, azúcar y leche, además de artículos de aseo, ropa, calzado, electrodomésticos y productos para el hogar.

En esta estrategia participan más de 160 proveedores. Los productos estarán disponibles del 14 de agosto al 14 de septiembre en las tiendas Éxito, Carulla, Surtimax y Super Inter de todo el país.

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Tiendas Ara

Tiendas Ara anunció una donación inicial de 39 toneladas de alimentos y productos básicos, incluidos artículos de aseo para el hogar y de aseo personal, para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto. La compañía señaló que esta primera etapa de ayuda humanitaria fue entregada a través de los organismos y mecanismos dispuestos por el Gobierno Nacional para atender la emergencia.

La empresa aseguró que continuará apoyando a las comunidades afectadas y que activará nuevas iniciativas a medida que haya mayor claridad sobre la emergencia y se conozca el número de personas afectadas y las familias más vulnerables. También invitó a sus colaboradores y a los colombianos a sumarse a las iniciativas de ayuda.

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Grupo Argos

La Fundación Grupo Argos y Grupo Argos informaron que están en conversaciones con el Gobierno Nacional para definir hacia dónde se dirigirán los recursos que destinaron para la atención de la emergencia.

El Grupo señaló que está aportando alrededor de COP 1.000 millones para llevar agua a Pereira, Valle del Cauca y Chocó, zonas que resultaron afectadas por el sismo. La iniciativa se desarrolla junto con la Corporación Presentes y el Gobierno Nacional.

Además, Celsia trabaja en el restablecimiento del servicio de energía en departamentos como Valle del Cauca. A esto se suma el apoyo con maquinaria amarilla para contribuir a las labores de rescate de personas en las zonas afectadas.

Avianca

Avianca informó que en los primeros dos días de la emergencia transportó más de 150 toneladas de ayuda humanitaria en cinco vuelos, tanto cargueros como de pasajeros, desde Bogotá, San Salvador y Barranquilla hacia Cali y Armenia. La carga incluye víveres, alimentos y artículos de primera necesidad, medicamentos, agua, pañales, colchonetas, fórmulas para bebés, teteros, compotas y equipos médicos.

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Ecopetrol

Ecopetrol destinó COP 5.000 millones para atender las necesidades de las familias damnificadas por el terremoto, mediante kits de ayuda humanitaria, alimentos, elementos de aseo y cocina, carpas, colchonetas, agua potable y horas de vuelo.

La compañía también activó su programa de voluntariado corporativo e invitó a sus más de 18.000 colaboradores a donar recursos para ampliar las ayudas. Además, organizará una jornada de donación de sangre en Bogotá entre el 14 y el 19 de agosto.

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Grupo Aval

Grupo Aval habilitó más de 2.700 cajeros automáticos, canales digitales, la billetera dale! y cuentas de recaudo para facilitar donaciones a la Cruz Roja Colombiana y a la iniciativa gubernamental “Colombia un solo corazón”.

Además, a través de Sencia, empresa de Corficolombiana, dispuso del Estadio El Campín como centro de acopio para la recolección de insumos básicos. El grupo señaló que, junto con sus entidades, trabaja en apoyos y soluciones de más largo plazo para contribuir a la recuperación de las comunidades damnificadas.

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