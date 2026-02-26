Bancolombia sigue con fallas este jueves: estos son los servicios que sí están disponibles

Los daños se habrían causado tras labores de mantenimiento programadas. Foto: Bancolombia

Desde la madrugada del domingo, los servicios de Bancolombia vienen presentando fallas e intermitencias. En la noche del miércoles 25 de febrero, el banco anunció un nuevo “apagón” desde las 9:00 p. m. para “estabilizar” sus servicios.

Ya a las 5:50 a. m. de este jueves 26 de febrero, la entidad informó que el proceso no ha finalizado y que entregará avances cada dos horas, mientras mantiene alternativas para transferir, retirar y pagar.

¿Qué servicios sí están sirviendo?

El banco precisó que durante la contingencia se pueden hacer transferencias a cuentas inscritas y no inscritas de Bancolombia a través de la app Mi Bancolombia.

También indicó que es posible retirar dinero en cajeros electrónicos y corresponsales bancarios.

En cuanto a pagos, la entidad señaló que se puede usar la tarjeta débito (física o virtual). Para compras físicas sin contacto, el límite es de $300.000 por tarjeta; si el valor supera ese monto, recomendó usar el chip en los datáfonos.

Además, informó que se puede pagar con tarjetas de crédito (física o virtual).

Las causas del “apagón” de Bancolombia

Este nuevo apagón se suma a varios días de intermitencias en los canales digitales del banco.

En una carta enviada a sus clientes, firmada por su presidente, Juan Carlos Mora, la entidad explicó que la contingencia se originó en un procedimiento de “evolución tecnológica programado” que no salió como esperaba y en un error de un proveedor durante la actualización de una máquina crítica.

“Ese proceso no salió como debía. Nuestro proveedor tecnológico cometió un error en la actualización de una de las máquinas críticas. Al identificar que el mantenimiento no estaba cumpliendo con lo esperado, decidimos reversarlo”, explicó Mora en su misiva.

En ese mismo documento, Bancolombia aseguró que no se trató de un ciberataque y que el dinero y la información de los clientes están seguros.

En esa misma carta, el banco explicó que para completar el proceso era necesario apagar sus sistemas mientras el proveedor finaliza el alistamiento de la máquina involucrada. También indicó que la Superintendencia Financiera está en conocimiento de la situación.

Hasta la mañana de este jueves 26 de febrero, la entidad no había informado una hora estimada para la normalización total de sus canales, aunque señaló que seguirá entregando actualizaciones periódicas mientras concluye el proceso de mantenimiento.

