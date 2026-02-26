Aranceles: FMI pidió a Estados Unidos negociar con países para aliviar tarifas

La imagen del presidente Donald Trump se exhibe en la fachada del Departamento de Justicia. Foto: AFP - DREW ANGERER

El Fondo Monetario Internacional (FMI) instó este miércoles a Estados Unidos a trabajar con sus socios comerciales y encontrar fórmulas para aliviar mutuamente las restricciones arancelarias.

En un análisis sobre la economía de la primera potencia mundial, el organismo pidió a Washington actuar de manera “constructiva” con sus socios “para abordar las preocupaciones sobre prácticas comerciales desleales” y acordar una reducción coordinada de restricciones al comercio y distorsiones de política industrial con efectos transfronterizos.

El FMI también dejó un mensaje sobre el uso de medidas comerciales con el argumento de “seguridad nacional”: cuando se aplican acciones sobre comercio e inversión (incluidos aranceles y controles a la exportación) por ese motivo, “dichas políticas deberían aplicarse de forma restringida”.

El viernes 20 de febrero de 2026, la Corte Suprema de EE. UU. invalidó la mayor parte de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump al determinar que excedió su autoridad al invocar la ley IEEPA de 1977 para imponerlos de forma unilateral.

Tras ese fallo, Trump anunció alternativas para mantener su ofensiva comercial, incluyendo un arancel global temporal del 10 % bajo la Sección 122 y la activación de la Sección 301 para abrir investigaciones sobre prácticas comerciales desleales.

Llamado a una “reducción coordinada” de restricciones

Así mismo, el FMI pidió a Estados Unidos trabajar “de manera constructiva” con sus socios “para abordar las preocupaciones sobre prácticas comerciales desleales” y acordar “una reducción coordinada de las restricciones comerciales y las distorsiones de la política industrial que tienen efectos transfronterizos negativos”.

El fallo que enardeció a Trump

El llamado del FMI se conoce pocos días después de que la Corte Suprema de Estados Unidos frenara la mayor parte de los aranceles que el presidente Donald Trump había impuesto bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977.

Con una votación de 6 a 3, el alto tribunal concluyó que el mandatario excedió su autoridad al invocar esa norma para remodelar unilateralmente el comercio global.

Tras el fallo, Trump cuestionó la decisión, pero anunció que buscará alternativas para mantener su estrategia arancelaria. Entre ellas, informó un arancel global temporal del 10 % bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 (que permite tasas de hasta el 15 % por un máximo de 150 días) y dijo que activará la Sección 301 para abrir investigaciones destinadas a “defender a Estados Unidos de prácticas comerciales desleales perpetradas por otros países y empresas”.

Cómo quedó Colombia en el nuevo mapa arancelario

Para Colombia, la decisión judicial de la Corte en Estados Unidos significó un alivio en el frente arancelario, aunque no despejó del todo el panorama.

Cabe recordar que, en abril de 2025, Trump había impuesto una tarifa del 10 % a Colombia, pero no todas las exportaciones quedaron sujetas al gravamen: desde el inicio estuvieron exentos productos como petróleo y oro, y posteriormente se retiraron de la lista otros como el café.

Tras el fallo de la Corte, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, dijo que la decisión “impacta positivamente” a los empresarios nacionales.

Según datos del Ministerio, cerca del 29 % de las exportaciones colombianas hacia ese mercado se veían afectadas por el arancel del 10 %. Morales añadió que la cartera está analizando el alcance jurídico y comercial de la sentencia para acompañar a los sectores beneficiados y asegurar que el país “capitalice plenamente esta coyuntura”.

Sin embargo, AmCham Colombia hizo salvedades para los exportadores: su presidenta, María Claudia Lacouture, advirtió que, aunque el efecto jurídico del fallo es inmediato, la implementación operativa no necesariamente lo es.

Lacouture explicó que el retiro efectivo del cobro en frontera depende de la autoridad aduanera y que los ajustes en sistemas pueden tardar “desde algunos días hasta un par de semanas”.

También recordó que siguen vigentes otros instrumentos que impactan productos como acero, aluminio, automóviles y autopartes, y recomendó no asumir modificaciones automáticas hasta que se publiquen guías formales, revisar operaciones con asesores y agentes aduaneros, y seguir comunicaciones oficiales de EE. UU.

