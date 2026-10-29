Shein, Temu y Amazon: el Gobierno revisará los impuestos a las compras internacionales

El anuncio se produjo este ayer miércoles 28 de octubre, durante la instalación de Góndola 2026, encuentro organizado por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) en…

Las compras en plataformas internacionales como Shein, Temu y Amazon podrían entrar en una nueva revisión tributaria. El ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, anunció que el Gobierno estudiará el tratamiento fiscal de estas compañías en la próxima Ley de Ajuste Fiscal, con el argumento de equilibrar las condiciones de competencia frente a los negocios nacionales.

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El anuncio se produjo este ayer miércoles 28 de octubre, durante la instalación de Góndola 2026, encuentro organizado por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) en Cartagena. Allí, el funcionario planteó la necesidad de revisar las reglas que se aplican a las operaciones de estas plataformas y las obligaciones que deben asumir los comerciantes establecidos en el país.

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La intención, según Gómez Amín, es “nivelar la cancha” entre los operadores internacionales de comercio electrónico y los negocios colombianos. Sin embargo, el ministro no precisó qué modificaciones tributarias se propondrán ni si el Gobierno buscará eliminar beneficios existentes, establecer nuevas obligaciones o modificar los mecanismos de recaudo.

Los comerciantes han presionado a través de reclamaciones que los precios de las plataformas extranjeras reflejan, en parte, diferencias en las cargas tributarias y los costos de operación. El debate no es nuevo: el tratamiento de las compras internacionales de bajo valor ya ha sido objeto de propuestas legislativas que buscan modificar las exenciones aplicables a esos envíos.

¿Qué pasa con las compras de menos de USD 200?

Uno de los puntos centrales es el régimen conocido como minimis, que contempla un tratamiento aduanero especial para determinados envíos internacionales de bajo valor. En Colombia, las mercancías que ingresan mediante tráfico postal y envíos urgentes, con un valor FOB de hasta USD 200, pueden acceder a una exención de aranceles si cumplen los requisitos aplicables.

El tratamiento del impuesto sobre las ventas (IVA) es distinto. Aunque la tarifa general es del 19 %, la exención para estos envíos depende de condiciones adicionales relacionadas con los acuerdos comerciales vigentes y de los requisitos establecidos para acceder al beneficio. Por eso, que un paquete se despache desde Estados Unidos no significa, por sí solo, que esté exento de IVA.

La magnitud de estas operaciones ayuda a entender el interés por revisar las reglas. Según cifras del Ministerio de Hacienda, las importaciones colombianas bajo el régimen de minimis sumaron USD 1.552 millones en 2024, el doble de lo registrado en 2022. Cerca del 75 % de esos paquetes provenía de China y el 60 % correspondía a textiles, confecciones, calzado y accesorios.

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La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico ha estimado que el tratamiento tributario de estas operaciones podría representar alrededor de COP 1 billón en recursos que el país dejaría de recaudar por concepto de IVA.

El Gobierno aún debe precisar qué cambios considera viables y cómo los incorporaría a la Ley de Ajuste Fiscal. Una modificación tendría efectos tanto sobre los vendedores nacionales, que reclaman condiciones de competencia más equilibradas, como sobre los consumidores que encuentran en estas plataformas una alternativa por sus precios y variedad.

Fenalco también pide eliminar el arancel del 40 %

La revisión tributaria no fue la única solicitud que llegó a la mesa del Ministerio de Comercio. Durante el encuentro, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, pidió revisar el arancel del 40 % aplicado a las importaciones de confecciones, una medida que el gremio considera problemática para el sector.

FENALCO SOLICITÓ DEROGAR EL ARANCEL DEL 40 % A LAS PRENDAS DE VESTIR, NIVELAR LAS CONDICIONES FRENTE A PLATAFORMAS COMO TEMU Y SHEIN Y ELIMINAR EL IMPUESTO A LOS TENDEROS



🟢 El @MincomercioCo , @MauricioGomezCO, se comprometió a estudiar las propuestas en una mesa técnica y… pic.twitter.com/skhXbeRWO8 — Fenalco Nacional (@FenalcoNacional) October 28, 2026

Gómez Amín manifestó su disposición a discutir la continuidad de ese gravamen. “Nos sentamos, revisamos el tema y, si hay que derogarlo, se deroga inmediatamente”, afirmó el ministro.

El funcionario se comprometió a estudiar los planteamientos del gremio mediante una mesa técnica y a coordinar las conversaciones correspondientes con el Ministerio de Hacienda. Fenalco también pidió eliminar tributos que, a su juicio, afectan a los tenderos, y revisar los denominados impuestos saludables.

La petición sobre las confecciones introduce otro frente en la discusión sobre la competitividad del comercio colombiano. Mientras algunos empresarios reclaman medidas para compensar las ventajas tributarias que atribuyen a las plataformas internacionales, el gremio también busca modificar un arancel que afecta la importación de prendas.

Las decisiones, además, tienen consecuencias distintas. Revisar el tratamiento tributario de los envíos de bajo valor podría modificar el costo final de algunas compras internacionales. Eliminar o cambiar el arancel a las confecciones, por su parte, alteraría las condiciones de entrada de esos productos al país.

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Quedan por definir las medidas concretas, su alcance y el calendario para discutirlas dentro de la Ley de Ajuste Fiscal.

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