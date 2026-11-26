Esta información la solicitó el Ministerio luego de poner en tela de juicio la administración del Fondo Nacional del Ganado. Por lo tanto, la acción de tutela determina que el gremio debe…

Este jueves el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural se pronunció a través de un comunicado afirmando que habría tenido una “victoria judicial” al serle concedida una acción de tutela. Dicha acción fue impulsada para que Fedegán se viera obligada a entregar la totalidad de la información que solicitó Minagricultura desde el pasado 22 de octubre.

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"Sí le entregamos los documentos al Minagricultura": Fedegán sobre información del Fondo

Esta información la solicitó el Ministerio luego de poner en tela de juicio la administración del Fondo Nacional del Ganado. Por lo tanto, la acción de tutela determina que el gremio debe complementar “su respuesta a los 61 requerimientos pendientes” antes de que pasen las 48 horas (desde el día de hoy).

#Comunicado | ⚖️🇨🇴 "Los recursos parafiscales no son propiedad de quienes los administran. Su manejo exige transparencia, soportes verificables y rendición de cuentas".



Nuestro ministro Indalecio Dangond informó que un juez constitucional concedió tutela a favor del Ministerio… pic.twitter.com/2KHiBBhJGB — Min. de Agricultura (@MinAgricultura) November 26, 2026

Además del comunicado que emitió esta mañana, Fedegán se manifestó nuevamente a través de su red social X afirmando que sí había hecho entrega de los documentos y sosteniendo que el mismo Ministerio tiene constancia de la recepción de dicha información.

El gremio afirma que sí entregó la información solicitada, que el gremio no ha sido notificado formalmente del fallo judicial y que el Ministerio no es un actor tercero y por ende ajeno a la administración del Fondo Nacional del Ganado.

En contexto: Crece la tensión: el Ministerio de Agricultura le pide información a Fedegán con tutela | EL ESPECTADOR

Fedegán sostiene que el 22 de octubre recibió dos solicitudes por parte de Minagricultura y fueron remitidas por canales diferentes a los que se suele usar para comunicaciones institucionales. El plazo, en su momento, para que el gremio respondiera a las solicitudes fue de 15 días hábiles.

Con respecto al primer punto, entonces, Fedegán dice haber respondido y lo demuestra a través de un documento radicado el 13 de noviembre donde dice lo siguiente: “la totalidad de los soportes requeridos se envían en medio digital mediante la entrega física de disco duro de placas No. ECC-1300 acompañado del presente oficio y la certificación de la información contable y financiera del FNG para 2024 y 2025”.

José Félix Laufarie, el presidente ejecutivo de Fedegán afirmó en su cuenta X que “Fedegán cuenta con el radicado y el sello de recibido del propio Ministerio de Agricultura”.

📢 COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 📢



SÍ Entregamos la información solicitada por el Ministerio de Agricultura. Adjuntamos evidencia del radicado y recepción.



Frente al comunicado divulgado en la madrugada de hoy por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el que… pic.twitter.com/sazw28lA56 — FEDEGAN (@Fedegan) November 26, 2026

Ahora bien, con respecto al segundo punto sobre haber sido notificado previamente sobre el fallo judicial, el gremio dice que aunque respeta las decisiones judiciales, le resulta “sorprendente” que el Ministerio divulgara la información públicamente sin que el gremio la conociera.

También recuerda que el Minagricultura es también un actor influyente en la administración del Fondo según la Ley 89 de 1993. Es, de hecho, supervisor del contrato de administración y recibe trimestralmente información sobre su ejecución, según Fedegán.

“Resulta contradictorio que quien tiene la responsabilidad legal de orientar, participar en las decisiones y supervisar la administración de los recursos pretenda presentarse ahora como una autoridad que desconoce su destinación”, dice.

El gremio volvió a rechazar que los recursos recaudados por el Fondo Nacional del Ganado entre 2019 y 2025 se presenten como dinero sin destino claro. Fedegán explicó que se trata de recursos parafiscales recaudados durante siete años. Fueron incorporados en presupuestos anuales, se destinaron a programas definidos por la ley y están sujetos a mecanismos de seguimiento y control.

El gremio dijo estar "plenamente dispuesto" a que se examine cada peso invertido. Condicionó ese examen a que incluya las actas de la Junta Directiva, los presupuestos aprobados con voto favorable de los ministros de Agricultura y los informes de seguimiento y evaluación que, por mandato legal, debe elaborar el propio Ministerio.

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