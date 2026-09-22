Se trata de un cambio, el valor de la pasilla contenida en el café pergamino pasará de 10.000 pesos kg a 12.000 pesos el kg. Este es el grano que…

Así í lo anunció la Federación Nacional de Cafeteros cuya medida empezó a regir en las últimas 24 horas como protección de ingreso para los caficultores colombianos, afectados por el fenómeno del niño.

Los cafeteros enfrentan, como todo el país, las consecuencias del fenómeno de El Niño que aún son inciertas. Para aliviar esta situación, sube el precio del café pasilla para los productores nacionales.

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Sube el precio del café pasilla para aliviar a los cafeteros en medio de El Niño

Se trata de un cambio, el valor de la pasilla contenida en el café pergamino pasará de 10.000 pesos kg a 12.000 pesos el kg. Este es el grano que tiene menor calidad y, por ende, menor precio. La medida favorece a los productores porque una de las consecuencias de la sequía es que los granos no tienen el llenado que requieren y eso disminuye su calidad.

A pesar de no cumplir con los estándares requeridos para la exportación directa, la pasilla posee valor en el mercado y es comercializada principalmente para abastecer la industria de café a nivel local.

Adicionalmente, la FNC reconocerá 30 granos brocados como si se tratara de café excelso y aplicará para todos los programas de compra de café en la generación.

Lea: Menores ingresos y más riesgos: los retos nacionales y mundiales de los cafeteros.

Otras medidas para proteger la producción de café

Para mitigar el impacto del Fenómeno de El Niño sobre los caficultores, la Federación también implementó desde el segundo trimestre del año un plan preventivo enfocado en la nutrición del suelo y la protección del ingreso y ejecutó al 100 % un plan de fertilización por COP 40.000 millones de pesos mediante la Protección Anticipada del Ingreso, financiado con recursos del Fondo de Estabilización de Precios del Café (FEPC).

De acuerdo con el gerente general de la FNC, Germán Bahamón “con el Fenómeno del Niño llegó una amenaza distinta que golpea en silencio, lo hará durante meses y alcanzará a los 23 departamentos donde se cultiva café”. De allí el plan preventivo enfocado en la nutrición del suelo y la protección del ingreso.

Es decir, se da un mayor alivio económico sobre las fracciones de café afectadas por el clima. (Durante la etapa de trilla y clasificación, la pasilla es separada del café excelso, grano de calidad de exportación).

El ajuste a los parámetros de compra anunciados por la Federación protege directamente el ingreso del caficultor al darle un valor más alto a los granos que resultan afectados por la sequía, en tanto que la política de Garantía de Compra mantendrá su cobertura para asegurar que cada caficultor reciba siempre el mejor precio posible por su cosecha.

"La Federación no esperó a que el fenómeno se declarara. Planeamos con el peor escenario de sequía hasta marzo. Desde octubre reforzamos el control de la broca, que se duplicó en 2016. Estaremos muy cerca al caficultor", ratificó Germán Bahamón.

Sin embargo, el clima no es la única dificultad de los productores. El sector se enfrenta la emergencia y las pérdidas en infraestructura que causó el terremoto, la recuperación de Brasil, los bajos precios internacionales, la revaluación del peso y la reducción de la oferta del grano.

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