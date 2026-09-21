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Menores ingresos y más riesgos: los retos nacionales y mundiales de los cafeteros

La caída de los precios, el dólar débil, El Niño y el terremoto llevan a los caficultores a un panorama retador. Esta es la radiografía del principal producto de exportación del agro.

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María Camila Ramírez Cañón
María Camila Ramírez Cañón
21 de septiembre de 2026 – 05:59 p. m.
-FOTODELDÍA- VIO400. VIOTÁ (COLOMBIA), 11/08/2024.- Una integrante de la Asociación de Mujeres Caficultoras de Viotá y Tequendama (Asomucavit), recolecta granos de café el 09 de agosto de 2024 en Viotá (Colombia). En una finca remota del municipio de Viotá, en el departamento colombiano de Cundinamarca, Luz Marina Peñalosa y sus compañeras cultivan el café que comercializan a través de su asociación de mujeres caficultoras y sueñan con que algún día salga del país y llegue a otras latitudes. EFE/ Carlos Ortega
La producción en agosto fue de 1,09 millones de sacos de 60 kg, un 12 % menos que el mismo mes del año pasado. EFE/ Carlos Ortega
Foto: EFE - Carlos Ortega

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El aroma del café de Colombia se conserva intacto, y así viaja por los más de 90 países en los que se vende. Pero ahora las montañas no son las mismas después del terremoto, el clima es más intenso debido a las condiciones que trae el fenómeno de El Niño y el mercado permanece dinámico, a la espera de cualquier novedad en la producción de los países protagonistas.

Aunque todos estos elementos parecen ser aislados, resultan ser los ingredientes de una receta compleja y trascendental para los caficultores del país: el precio del café.

La última…

María Camila Ramírez Cañón

Por María Camila Ramírez Cañón

MCamilaRamirezC mcramirez@elespectador.com
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