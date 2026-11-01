La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) publicó para comentarios el borrador de su agenda regulatoria 2027-2028. El documento contempla 40 iniciativas (18 proyectos regulatorios, ocho estudios exploratorios y 14 actividades continuas). La propuesta aborda la mejora en la calidad de los servicios, el fortalecimiento de la competencia, el despliegue de infraestructura, la simplificación de la regulación, así como la resiliencia de las redes, la ciberseguridad y los efectos de la inteligencia artificial sobre los contenidos…

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Tigo, Movistar y Claro: competencia en el mercado móvil será clave en la agenda de la CRC

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) publicó para comentarios el borrador de su agenda regulatoria 2027-2028. El documento contempla 40 iniciativas (18 proyectos regulatorios, ocho estudios exploratorios y 14 actividades continuas). La propuesta aborda la mejora en la calidad de los servicios, el fortalecimiento de la competencia, el despliegue de infraestructura, la simplificación de la regulación, así como la resiliencia de las redes, la ciberseguridad y los efectos de la inteligencia artificial sobre los contenidos audiovisuales.

Para el sector es clave la revisión de las condiciones de competencia en el mercado móvil, en medio de los cambios en las estructuras empresariales con la fusión de Tigo y Movistar y la posible operación entre Claro y Azteca.

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En una resolución de julio de este año, la CRC concluyó que el mercado de servicios móviles tiene altos niveles de concentración, una situación que se profundizó con la integración: Claro concentra el 53 % de los accesos móviles, mientras que el operador integrado (Tigo y Movistar) alcanza cerca del 39 %.

En octubre, el regulador advirtió que la operación entre Claro y Azteca podría generar riesgos para la competencia entre operadores, especialmente en las zonas donde estos dependen exclusivamente de la infraestructura de Azteca para prestar sus servicios. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) analiza la solicitud de integración y debe tomar una de estas tres decisiones: aceptarla, rechazarla, o aceptarla con condicionamientos.

En la propuesta de agenda regulatoria, la CRC incluyó el examen de la evolución de las condiciones de competencia, las barreras de entrada y expansión, los riesgos de coordinación, las condiciones de acceso mayorista y los obstáculos que enfrentan los usuarios para cambiar de operador.

También revisará el acceso efectivo al Roaming Automático Nacional y la operación de los operadores móviles virtuales, “por su capacidad para fortalecer la presión competitiva y prevenir afectaciones al usuario final”.

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La evaluación, dice el documento, “considerará conjuntamente las condiciones de competencia y los incentivos de inversión. En particular, examinará si el acceso mayorista permite que otros operadores compitan y amplíen su oferta, si existen obstáculos injustificados para que los usuarios cambien de proveedor y si las medidas preservan incentivos para ampliar cobertura y capacidad. Estos elementos complementarán la evaluación de efectos sobre precios, calidad e innovación”.

El objetivo es determinar si se necesitan nuevas medidas regulatorias o si se debe simplificar, ajustar o eliminar algunas de las existentes. La propuesta regulatoria se publicaría en el primer trimestre de 2027 y la decisión se adoptaría en el segundo trimestre.

Otra de las iniciativas es la creación del Observatorio de Rivalidad Competitiva, que monitoreará los mercados mayoristas y minoristas de telecomunicaciones. El objetivo es identificar posibles riesgos, generar alertas tempranas y aportar evidencia para eventuales intervenciones.

La Comisión recibirá comentarios de la industria, la academia y la ciudadanía hasta el 17 de noviembre. Puede consultar el borrador de la agenda regulatoria en la página de la CRC. También hay una versión interactiva.

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